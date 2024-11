PSG : l’avertissement de Luis Enrique à Randal Kolo Muani

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a très régulièrement changé son onze de départ. Le technicien espagnol n’hésite pas à tenter des choses, à faire tourner son effectif et à modifier son animation offensive d’un match à l’autre. Il avait notamment expliqué toute la saison dernière vouloir compter sur un groupe restreint de 14-15 titulaires potentiels pour maintenir une forme de concurrence et donc élever le niveau de jeu et d’exigence. Cette saison, Luis Enrique est reparti sur les mêmes bases et multiplie les tests sur le front de l’attaque.

Avec l’absence de Gonçalo Ramos qui avait commencé plutôt bien sa saison, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a tenté Marco Asensio et Kang-in Lee en faux numéro 9. Et Randal Kolo Muani, pourtant seul numéro 9 de métier disponible, n’est pas vraiment utilisé. Une situation qui peut interpeller, surtout qu’en équipe de France, l’ancien attaquant de Francfort est plutôt en forme et enchaîne en tant que titulaire. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive sur ses 5 derniers matches avec les Bleus, Kolo Muani n’a pas du tout le même statut au PSG.

Luis Enrique répond froidement sur Kolo Muani

Absent face à Strasbourg, celui qui n’a marqué que deux buts cette saison (en 10 matches) a passé toute la rencontre sur le banc face à l’OM en plus de ne jouer que 9 petites minutes face au PSV en Ligue des Champions. Une situation qui peut étonner. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a évoqué sa situation. Et si par le passé, le coach espagnol avait semblé plutôt défendre son joueur, cette fois, il a été bien plus froid dans sa réponse et a semblé faire passer un message à son attaquant. «Si je compte sur Kolo Muani ? Moi je compte sur tous mes joueurs. Mais à partir de là, pour les décisions, je fais confiance à ce que je vois dans les matches oui, mais aussi aux entrainements comme je l’ai toujours dit. Un joueur qui ne joue pas, avec un coach comme moi, peut renverser les choses. Mais je n’ai aucun problème à enlever du temps de jeu ou en donner quand je considère ça meilleur pour l’équipe et en fonction de ce que je vois aux entraînements» a ainsi balancé Luis Enrique.

De quoi interpeller les journalistes présents sur place qui ont rebondi en demandant si mentalement Kolo Muani était bien au meilleur de sa forme. Mais là encore, la réponse du coach parisien n’a pas vraiment été claire. «S’il est bien mentalement ? (Il réfléchit) Oui, je le trouve bien mentalement. Après ici, l’ambiance est bonne et il y avait déjà une situation similaire la saison dernière. Les recrues apportent beaucoup dans tous les aspects niveau terrain et ambiance. L’ambiance est presque parfaite. Mais ils sont jeunes, beaux, ils ont du succès dans la vie, ils sont bien payés. Ils n’ont pas beaucoup de mérite à être heureux.» Une réponse qui risque de faire parler. Luis Enrique ne semble pas vraiment convaincu par les prestations de Kolo Muani depuis le début de saison et l’a visiblement fait comprendre à son joueur en le privant de temps de jeu ces dernières semaines. À lui d’inverser la tendance.

