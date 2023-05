Le FC Barcelone et Aston Villa ont conclu un pacte secret pour le mercato !

La suite après cette publicité

C’est une page qui se tourne au FC Barcelone : son directeur du football Mateu Alemany, pourtant lié avec le club catalan par un contrat expirant en juin 2024, a annoncé à la direction qu’il quitterait la Catalogne à l’issue de la saison 2022-2023. C’est le Barça lui-même qui avait annoncé la nouvelle via un communiqué sur son site officiel : «Mateu Alemany a informé le président du FC Barcelone, Joan Laporta, de son intention de prendre un nouveau chemin dans sa carrière tout en assurant qu’il assurera le marché de transferts de cet été avec le club. (…) Le FC Barcelone annoncera prochainement des changements dans la structure exécutive, une fois que le départ de Mateu Alemany sera acté.»

Son départ, effectif cet été donc, de l’actuel leader de la Liga a été la source de nombreuses rumeurs de la part de la presse espagnole pour expliquer cette décision, la Cadena Copa dévoilant même que le plan prévu pour le retour de Lionel Messi n’a pas été validé par Alemany, le voyant comme un frein pour les finances du club. Le dirigeant de 60 ans ne chômera pas bien longtemps puisqu’il deviendra cet été le futur directeur sportif d’une formation de Premier League : Aston Villa, tombeur de Tottenham ce samedi après-midi et relancé quelque peu dans la course aux places européennes. Il travaillera donc aux côtés de l’entraîneur espagnol Unai Emery pour construire un effectif plus compétitif à Birmingham et aller bousculer le Big Six sur le long terme.

Une promesse secrète entre Laporta et Alemany

Et pour cela, la direction des Villans a décidé de mettre à la disposition des moyens importants à Mateu Alemany pour concrétiser ses ambitions de l’autre côté de la Manche. Les spéculations n’ont pas cessé depuis la nouvelle, puisque plusieurs joueurs, notamment de Liga, ont été liés aux pensionnaires du Villa Park, de Dusan Vlahovic (Juventus) à Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille) en passant par Marco Asensio (Real Madrid) ou encore Manuel Ugarte (Sporting CP, suivi par Chelsea et Liverpool). Mais avant de quitter la Catalogne pour les Midlands de l’Ouest, le futur ex-dirigeant du FCB aurait conclu un pacte secret avec son board pour le mercato.

En effet, selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone se serait mis d’accord avec son directeur du football, puisque ce dernier aurait assuré au président catalan qu’il ne recruterait personne à Barcelone, par respect pour le club où il a travaillé et où il est toujours lié. De quoi calmer les rumeurs envoyant Ferran Torres, dont le prix a été estimé par son club à 42 millions d’euros - pas assez pour rentabiliser les 55 M€ investis pour se l’offrir en provenance de Manchester City. Ansu Fati, également ciblé pendant quelques temps par les Villans, devrait donc lui aussi être épargné pour l’été prochain. Xavi Hernandez devrait donc travailler tranquillement avec son effectif pour l’intersaison et l’étoffer pour éviter une nouvelle désillusion européenne la saison prochaine…