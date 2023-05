À la découverte de Manuel Ugarte, l’Uruguayen qui affole la Premier League

La suite après cette publicité

À moins de deux mois de l’ouverture du mercato estival, les cadors européens commencent déjà à surveiller et enrôler les futurs meilleurs joueurs du monde. Et comme à chaque fenêtre de transferts, ces mêmes clubs apprécient les joueurs du championnat portugais, et les exemples sont nombreux sur les dernières saisons, comme Enzo Fernandez (de Benfica à Chelsea, 121 M€), Darwin Núñez (de Benfica à Liverpool, 80 M€) ou encore Vitinha (de Porto au PSG, 41,5 M€). Et cet été 2023 ne devrait pas déroger à la règle puisqu’un prospect du Sporting Clube de Portugal attise les convoitises de l’autre côté de la Manche : le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte.

Un milieu complet

Né dans la capitale de la Suisse de l’Amérique, Montevideo, un 11 avril 2001, Manuel Ugarte s’est d’abord fait les griffes dans le centre de formation du Centro Atlético Fénix, avec qui il connaît ses débuts très précoces dans le monde professionnel puisqu’il porte le maillot des A pour la première fois en décembre 2016, à seulement 15 ans et 9 mois. De quoi lui prédire une carrière brillante, mais de l’autre côté de l’Atlantique. Car après quatre saisons et 57 rencontres dans le championnat uruguayen, il rejoint l’Europe avec la Liga Portugal, où Famaliçao débourse un peu plus de 4 M€ pour lui faire découvrir le football européen. Six mois sont suffisants au Sporting CP pour être séduit et offrir un chèque de 10,5 M€ pour 70% de ses droits (20% au Famaliçao et 10% au CAF).

À lire

Chelsea va geler ses prix d’abonnement suite à sa crise de résultats

Considéré comme l’un des futurs piliers de l’Uruguay, dont il a déjà porté le maillot de la sélection à 8 reprises, Ugarte est un milieu à vocation défensive à la palette diverse. Habitué au poste de sentinelle devant la charnière centrale, le joueur de 22 ans allie aisance technique et lecture défensive, lui permettant d’initier les premières relances tout en étant imperméable au pressing adverse. Si son gabarit n’est pas le plus imposant (1m82, 77kg), il n’hésite pas à aller aux duels, qu’ils soient au sol (3,9 taclés réussis par match) ou dans les airs (67% de duels gagnés), pour soulager sa défense. Ajoutons à ces qualités un pied droit plus qu’adroit (91% de passes réussies, 87% dans le camp adverse). Un profil de qualité et des performances répétées avec les Leões qui attirent l’attention de clubs plus huppés, notamment le PSG fin septembre 2022, désireux de le faire briller dans leurs équipes respectives…

La suite après cette publicité

La Premier League garde un œil

En effet, selon les dernières informations de Record, Liverpool serait le favori pour s’offrir les services du milieu défensif de 22 ans et ainsi renforcer un entrejeu bientôt affaibli par les départs en fin de contrat de James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta et la fin du prêt d’Arthur Melo. Pour cela, les Reds devront lever la clause libératoire de 60 M€ assortie à son contrat, expirant en 2027. Le club de la Mersey n’est néanmoins pas le seul club de Premier League intéressé, puisque Chelsea s’est joint à la course, d’après le Jornal des Noticias, pour espérer l’associer à son ancien adversaire en Liga Portugal, Enzo. Une piste qui est loin d’être récente pour les Blues, qui l’observeraient depuis un certain temps.

De plus, Aston Villa, qui va bientôt accueillir Mateu Alemany à la tête de sa direction sportive, est également prêt à concurrencer Reds et Blues dans ce dossier, notamment grâce à une enveloppe de 200 millions d’euros proposée à Unai Emery pour construire un effectif compétitif et capable d’aller titiller le Big Six, comme l’explique le Sun. Des intérêts qui ne laissent pas insensibles le principal intéressé et son agent, Jorge Chijane, qui a déjà annoncé, dans les colonnes d’O Jogo, que son protégé devrait quitter le SCP à l’issue de la saison : «il est presque certain qu’il ne restera pas, il est certain qu’il partira», ajoutant qu’il possède «plusieurs hypothèses sur la table.» Avec la PL qui lui fait du pied, il est donc peu probable de le voir arborer le maillot vert et blanc l’an prochain…