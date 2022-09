Le PSG prépare un nouveau coup à 40 M€ au Portugal !

Cet été, le Paris Saint-Germain a pris l'accent portugais. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont offert le poste de Conseiller Football à Luis Campos. Son compatriote Antero Henrique, avec lequel ses relations ne sont pas très bonnes, a été chargé de négocier les ventes et les arrivées de joueurs. Ils ont été rejoints dans la capitale par les internationaux lusitaniens Vitinha, délogé du FC Porto, et Renato Sanches, qui portait les couleurs du LOSC. De quoi garnir les rangs de la colonie portugaise du PSG déjà composée de Danilo et Nuno Mendes.

Le PSG veut une pépite du Sporting CP

Et visiblement, les champions de France 2022 ont l'intention de continuer à lorgner du côté du Portugal. Un championnat tremplin où les plus grandes écuries sont de véritables machines à gagner des millions. Si Luis Campos suit toujours de près Gonçalo Ramos (Benfica), c'est au Sporting CP que se trouverait la prochaine cible du dirigeant parisien. Il s'agit de Manuel Ugarte. Agé de 21 ans, il n'est pas portugais mais uruguayen. Natif de Montevideo, il a débuté au pays, à Fénix, avant de s'envoler pour l'Europe. Direction le Portugal et Famalicão, qui a déboursé 3 M€ en 2020 pour s'offrir le footballeur âgé de 19 ans à l'époque.

Un club où il n'est resté qu'une seule saison au final. Le temps pour lui de disputer 20 matches toutes compétitions confondues, dont 18 en tant que titulaire (1 but, 2 assists). Ce qui a été largement suffisant pour taper dans l'oeil des recruteurs du Sporting CP. A l'été 2021, Manuel Ugarte a officiellement rejoint le club de la capitale. Un nouveau défi de taille. Après une première saison d'apprentissage (34 matches, 16 titularisations, 2 assists), il a pris le pouvoir cette saison suite au départ de João Palhinha. Il est un titulaire en puissance (7 fois dans le onze de départ en 9 matches).

Une offre parisienne attendue en janvier 2023

De quoi attirer l'attention. A Bola révèle ce jeudi que le Paris Saint-Germain est très intéressé par son profil et a même intensifié les contacts. Souvent observé, le polyvalent milieu de terrain pourrait même faire l'objet d'une offre du PSG en janvier 2023. Mais les Parisiens devront s'accrocher s'ils souhaitent s'offrir le joueur sous contrat jusqu'en 2026 et dont la clause libératoire a été fixée à 60 millions d'euros. Un montant de 40 millions d'euros pourrait éventuellement faire vaciller la direction lusitanienne, qui aurait déjà échangé avec les dirigeants du PSG. De son côté, O Jogo assure que le Sporting n'est pas vendeur pour le moment.

Ruben Amorim et son club ne veulent pas s'en séparer cet hiver, eux qui sont convaincus qu'il apportera à l'équipe et surtout que son prix augmentera après le Mondial. En revanche, le média portugais confirme qu'Ugarte figure parmi les jeunes à fort potentiel qui sont suivis par Paris. Un nouveau dossier à gérer pour le Sporting CP, qui avait déboursé 6,5 millions d'euros pour l'arracher à Famalicão et qui avait obtenu 50% des droits du joueur. Mais la SAD du club de Lisbonne compte obtenir 80% des droits du joueur, puisqu'ils peuvent obtenir 10% supplémentaire tous les 30 matches joués (les 20% restants appartiennent à Fénix). Ce qui représenterait au final un investissement de 12,5 M€. Le PSG est prévenu, il faudra casser sa tirelire !