OM : le blackout Payet

La suite après cette publicité

C’est une sale semaine pour Dimitri Payet. Tout d’abord, il a appris sa suspension pour trois matches plus deux avec sursis par la commission de discipline. Ensuite, il s’est fait voler sa voiture de location avec son sac d’entraînement à l’intérieur. Pour terminer en beauté, il a été absent du groupe pour la confrontation - perdue - contre le LOSC (1-2) tout comme Nuno Tavares parce qu’il avait eu une mauvaise attitude à l’entraînement.

On ne reverra donc pas Dimitri Payet cette saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Et ensuite ? On ne le sait pas encore. Le milieu offensif a encore une année de contrat, pendant laquelle il aura un salaire fixe assez bas et des primes de matches. Donc nul ne sait de quoi son avenir sera fait. Mais forcément, c’est un sujet qui a intéressé avant et après le match.

À lire

Discipline : Dimitri Payet prend cher !

Clauss ne veut pas répondre

« Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir », a évacué Igor Tudor au micro de Canal + avant la confrontation. En conférence de presse, donc après le match, le Croate, qui n’avait pas franchement envie de s’éterniser, a été relancé sur ce sujet, mais cette fois à la lumière de la défaite. Est-ce qu’il regrettait ?

La suite après cette publicité

« J’ai déjà répondu à cette question en avant-match, je ne vais plus y répondre », a-t-il balayé. Même topo pour le latéral droit Jonathan Clauss, seul avec Pau Lopez a se présenter en zone mixte, a fait encore pire : « je ne vais pas répondre à cette question ». Une bien sale soirée pour l’OM et un problème de plus à gérer à deux matches du terme, alors que l’OM est 3e, d’une saison qui aura été explosive.