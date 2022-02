PSG - Real Madrid : le premier grand rendez-vous européen de Vinicius Junior

Du côté de Paris, on connaît bien les joueurs référence du Real Madrid sur les séquences offensives. Il faut dire que ce sont les mêmes visages que l'on voit depuis des années déjà, à l'image de Karim Benzema ou de Luka Modric. Mais cette saison, il y a un invité un peu inattendu en quelque sorte : Vinicius Junior. Une surprise pour certains, qui ne s'attendaient pas à voir le jeune brésilien se transformer de la sorte ; la suite logique des évènements pour d'autres, qui avaient décelé le potentiel fou de l'ancien de Flamengo et n'attendaient que ce déclic.

La suite après cette publicité

Quoi qu'il en soit, c'est un danger certain et un sacré casse tête pour Mauricio Pochettino, d'autant plus que les joueurs de côté du Paris Saint-Germain ne brillent pas forcément pour leur efficacité défensive depuis le début de saison. Contrairement à des éléments comme Benzema ou Modric, Vinicius Junior est un joueur qui n'a pas besoin d'entrer en contact régulièrement avec le ballon. Il peut tout à fait disparaître de la rencontre pendant plusieurs minutes, avant de toucher deux ou trois ballons sur lesquels il fera la différence. Difficile donc d'adopter la bonne stratégie, puisque mettre un ou deux joueurs au marquage individuel sur lui en permanence peut s'avérer inutile.

Difficile de défendre sur lui !

Un marquage de zone pourrait être la solution, demandant ainsi au latéral droit et au défenseur central droit de ne pas trop quitter leur flanc, d'autant plus que Vinicius reste un joueur qui au final décroche assez peu et reste plutôt collé à la ligne lorsqu'il n'a pas le ballon. Une fois que le cuir est en sa possession en revanche, tout peut arriver. Il adore le un contre un, et son vis à vis devra être solide sur ses appuis. Avec le temps, c'est aussi un joueur qui a appris à prendre de meilleures décisions et à améliorer sa lecture du jeu. Il est ainsi tout à fait capable de temporiser puis de jouer en retrait, de renverser ou de combiner. Un Vinicius moins stéréotypé donc...

C'est au moment où il a le ballon et qu'il commence à repiquer vers la surface qu'il est le plus dangereux, incontestablement, surtout s'il arrive lancé. C'est là que les Parisiens devront le neutraliser pour l'empêcher de partir sur une action individuelle ou de combiner avec Benzema. Surtout, ça ne vous a pas échappé, il a énormément progressé à la finition. Les résultats d'un travail intense mené à bien pendant l'intersaison, où il a travaillé à fond certains domaines comme sa technique de frappe, où on sait que le simple fait d'ouvrir le pied de quelques degrés de plus peut changer la donne... Une nouvelle technique de tir au cours de laquelle il ne regarde pas du tout le ballon mais uniquement les cages, avec un pied d'appui pratiquement collé au ballon. Un travail sur la préparation physique afin de renforcer le bas de son corps, avec une diète spécifique, ont aussi été mis en place avec un préparateur privé.

Un premier grand rendez-vous

C'est aussi le premier gros match européen qu'il va aborder en tant que véritable joueur star, encore plus si l'absence de Karim Benzema venait à se confirmer. Une chose est sûre, le joueur de la Canarinha est assez hermétique à la pression et aux critiques, ce qui a notamment expliqué pourquoi il ne s'est pas effondré lorsque les critiques s'abattaient sur lui ces derniers mois. Des confrères espagnols nous ont ainsi confirmé que le Real Madrid n'avait même pas eu besoin de prendre des mesures particulières ni de l'encadrer plus qu'un autre, ce qui est pourtant souvent fait avec les jeunes joueurs exposés si tôt dans leur carrière.

Protégé par un entourage bienveillant et très présent, Vinicius n'a jamais vraiment été déséquilibré par les quolibets et les moqueries à son égard. Il faut dire que même pendant ses périodes les plus compliquées, il continuait de jouer de la même façon, cherchant le un contre un et le déséquilibre, ayant toujours confiance en ses qualités, là où d'autres joueurs dans des situations similaires ont habituellement tendance à prendre moins de risques et à vite lâcher le cuir. Maintenant qu'il a tout le monde dans sa poche à Madrid et que son statut a changé, l'heure de la confirmation est venue. L'occasion idéale de montrer le nouveau Vinicius à l'Europe entière.