MU - Liverpool : la réaction d'Erik ten Hag après la victoire

Fier de son équipe après la victoire de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford hier soir (2-1), Erik ten Hag a encensé ses joueurs lors de la conférence d'après-match. Solide défensivement et beaucoup plus tueur devant, les Reds Devils ont su se battre pour leur première victoire cette saison en Premier League. Le manager batave a exprimé sa joie juste après la rencontre : « Je ne vais pas parler de technique, tout tourne autour de l'attitude. Et vous avez vu, on a mis (la bonne) attitude sur le terrain, il y a eu de la communication, du combat, de l'esprit d'équipe et vous avez vu de quoi ils sont capables, parce que ce sont des putains de bons joueurs de football. »

Agressifs, dans le bon sens du terme, les Mancuniens ont déstabilisé des Reds (certes amoindri) qui n'ont pas su être plus tranchants offensivement dans les 30 derniers mètres. Le manager batave sait qu'il faudra réaliser ce genre de prestation tout au long de la saison : « C'est ce qui me satisfait, mais ce n'est qu'un début. On doit rester humbles, je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux avec un peu plus de maîtrise, faire une passe supplémentaire, nous montrer plus dangereux, a poursuivi le coach néerlandais. On l'a vu aujourd'hui par moments, mais on doit être meilleurs quand on doit faire le jeu. » Manchester United sort de la zone rouge avec cette victoire. Maintenant 16ème au classement, MU devra continuer sur cette lancée pour faire oublier ses deux énormes défaites lors des deux premières journées de championnat.