Live : Achraf Hakimi ouvre le score pour le PSG face à l'US Orléans !

But d'Achraf Hakimi pour le PSG !! 1-0

Arnaud Kalimuendo, à gauche, joue en retrait, à l'entrée de la surface de réparation sur Ander Herrera, qui pique parfaitement à l'opposé sur Hakimi. Ce dernier a fait un appel millimétré sur la droite de la surface et il ajuste ensuite L'Hostis au premier poteau. Létal.

62’ | Goujon effectue une intervention salvatrice pour couper la ligne de passe entre Hakimi et Draxler ! Le Marocain avait vu la brèche...

61’ | Gueye, pressé par Soumaré et Benkaid, perd le ballon dans sa moitié de terrain. Vexé, il revient sans lucidité sur Soumaré et fait la faute.

58’ | Bandiougou Fadiga, servi côté gauche par Draxler, rentre intérieur et décoche une frappe vers l'opposé qu'il dévisse. Après coup, Achraf Hakimi lui fait signe qu'il était libre au deuxième poteau.

57’ | Idrissa Gueye, mordant, gratte un nouveau ballon assez haut, mais son renversement vers le gauche n'arrive pas à Fadiga. Touche.

54’ | Fadiga, au abords de la surface, veut réaliser une ouverture en une touche pour Kalimuendo qui entre dans la boîte. C'est trop appuyé et L'Hostis se saisit du cuir.

51’ | Timothé Nkada se bat pour récupérer le cuir haut, il file, pénètre la surface par la gauche et arme un tir que Diallo contre. Le ballon revient vers Nkada, à gauche, qui centre vers Issa Soumaré. Ce dernier place une tête avec le corps en arrière et Letellier capte.

49’ | Talal déboule vers la surface parisienne, il feinte devant Thilo Kehrer, qui tombe dedans et laisse traîner la jambe ! Faute à l'entrée de la surface.

47’ | La frappe d'Icardi !!

Paris met beaucoup plus de rythme depuis la reprise et Mauro Icardi allume à bout portant, depuis la droite de la surface, après une déviation astucieuse de Draxler, servi par Ander Herrera ! L'Hostis fait la parade et Kalimuendo voit le ballon lui échapper de peu face au but vide !!!

C'est parti pour la 2ème mi-temps !

19h58 | 7 changements pour Paris à la pause

Mi-temps (0-0) !

Avec une équipe de départ composée de nombreux jeunes formés au club, Paris souffre face à un USO séduisant dans l'élaboration des actions. Timothé Nkada plein axe et Issa Soumaré côté droit ont souvent pris l'avantage sur la défense francilienne qui manque clairement d'expérience. Xavi Simons, malheureusement un peu trop seul, continue pour sa part de montrer des choses très intéressantes dans cette préparation. Tout l'inverse d'un Mauro Icardi transparent.

45’ | Le ballon en retrait de Draxler fait passer un frisson dans la défense parisienne et Bitshiabu dégage en urgence devant la pression de Talal !

44’ | Julian Draxler se charge du coup franc axial avec un tir mi coup de pied, mi intérieur, qu'il ne cadre pas.

43’ | Xavi Simons hérite du ballon dans le coeur du jeu, il lève la tête, élimine deux joueurs plein axe, puis talonne devant Marchadier qui fait faute ! Superbe percée.

41’ | Bitshiabu du bout du pied ! Timothé Nkada se faufilait encore entre les deux centraux parisiens et le titi intervient dans sa surface de justesse ! C'était chaud.

41’ | Avec réussite, Bitshiabu revient bien sur Soumaré qui faisait un appel vers le côté droit.

39’ | Diallo centre fort depuis la gauche et Bitshiabu dégage de la tête au centre. Paris, incapable de se dégager, souffre depuis quelques minutes.

37’ | Paris joue plus en une touche et Teddy Alloh a du champ à gauche, mais Soumaré se replie et le dépossède du ballon.

35’ | Nouvelle faute de Simons dans le coeur du jeu. Cette fois sur Benkaid.

34’ | Simons recherche le couloir droit et l'appel de Mauro Icardi, mais l'Argentin est battu par la course du ballon.

33’ | Anfane Ahamada porte le ballon dans le camp adverse et sert devant lui Xavi Simons, qui manque son contrôle, puis tacle pour se rattraper et fait faute !

30’ | Junior Dina Ebimbe, parfaitement servi par Draxler à l'angle gauche de la surface, décoche un tir au sol du droit, que L'Hostis capte en allant vite à terre.

29’ | Bitshiabu réussit une passe dont il a le secret vers Xavi Simons, entre les lignes. Le Néerlandais, dans l'axe, se retourne et aère le jeu à droite vers Nathan Bitumazala. Celui-ci prend de la vitesse, mais dévisse ensuite son centre qui passe derrière le but.

25’ | Quel mouvement de l'USO ! C'est d'abord une passe d'une vingtaine de mètres, puis une déviation en une touche et Timothé Nkada file encore au but ! Bitshiabu réalise une intervention sanctionnable sur lui pour stopper l'action.

24’ | Benkaid effectue une intervention limite sur Xavi Simons à gauche, puis loupe sa transversale vers la surface. Bitshiabu dégage un peu comme il peut.

22’ | Le tir de Soumaré !!

Suite à une ballon contré vers la profondeur, Issa Soumaré dépose à nouveau Bitshiabu en vitesse. Il se présente seul face au but et tente un extérieur trop axial que Letellier repousse !!

21’ | Saint-Ruf réalise une belle ouverture plein axe du gauche et il faut la sortie d'Alexandre Letellier, après rebond, pour éteindre l'incendie naissant.

19’ | Soumaré décale à droite Nkada, qui temporise à l'entrée de la surface de réparation après avoir déposé Bitshiabu à la course, mais il manque ensuite de lucidité sur sa passe latérale ensuite... Le PSG peut se dégager.

18’ | Sur une passe déviée vers l'axe d'Halby-Touré, Timothé Nkada est proche de se saisir du cuir dans le dos d'El Chadaille Bitshiabu ! Il est finalement signalé en position de hors-jeu.

16’ | Soumaré accélère à droite, mais sa conduite de balle est moyenne et Teddy Alloh se place dans sa course pour concéder la sortie de but.

15’ | Alexandre Letellier se saisit aisément d'un corner botté rentrant côté droit. Personne n'y a cru côté USO.

14’ | Trouvé par Draxler à gauche, Arnaud Kalimuendo crochète encore extérieur face à Halby-Touré et décoche une frappe en force qui fuit le cadre au-dessus du premier poteau !!

12’ | le coup de pied de coin de Julian Draxler est difficilement repoussé dans l'axe, mais Benkaid protège bien son ballon en sortant le danger balle au pied et il provoque la faute.

11’ | Arnaud Kalimuendo provoque sur la droite de la surface et obtient un nouveau corner avec un crochet extérieur contré.

10’ | La passe appuyée latérale d'Arnaud Kalimuendodans la moitié de terrain adverse est interceptée par Benkaid, qui ne peut contrôler ensuite. Touche.

7’ | Soumaré fait un appel côté droit et il centre fort au premier poteau vers Nkada ! Il est gêné par Thilo Kehrer au centre et ne peut dévier vers le but alors que Benkaid attendait au deuxième poteau...

6’ | Teddy Alloh déboule à gauche et obtient un corner avec réussite.

5’ | Paris est en 4-4-2 avec Icardi et Kalimuendo devant, et Draxler en 10.

3’ | Issa Soumaré, décalé au niveau de l'arc de cercle par Timothé Nkada, déclenche une frappe au sol pied gauche sur laquelle Letellier se couche tranquillement.

2’ | Après un bon dédoublement à droite puis un centre, Alexandre Letellier doit s'imposer dans les airs.

1’ | Bitshiabu trouve déjà Xavi Simons avec une passe qui casse une ligne dans l'entrejeu ! Ce dernier veut prolonger le mouvement couloir droit, mais Nathan Bitumazala est un peu court...

Coup d'envoi !

C’est parti au Stade de la Source pour le quatrième match de préparation du Paris Saint-Germain face à l’USO (N1).

18h57 | Les formations pénètrent sur la pelouse du Stade de la Source.

18h50 | L'échauffement se termine

18h30 | Le onze de l'USO !

L'Hostis - Halby-Touré, Saint-Ruf, Marchadier, Diallo - Goujon, Keita, Talal - Soumaré, Nkada, Benkaid.

18h30 | Le onze du PSG avec 8 titis !

Letellier - Bitumazala, Kehrer, Bitshiabu, Alloh - Dina Ebimbe, Ahamada - Kalimuendo, Xavi Simons, Draxler - Icardi

18h20 | L'échauffement est en cours !

17h55 | Achraf Hakimi est de retour !

Testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, Hakimi fait son retour dans le groupe du PSG ce week-end. L'international marocain a en effet pu faire son retour à l'entraînement très peu de temps après son test positif grâce à un nouveau contrôle négatif.

17h45 | Le bus des Parisiens arrive à son tour !

17h10 | Les joueurs de l'USO sont arrivés !

17h05 | Paris avec le maillot 𝑎𝑤𝑎𝑦 21/2 !

17h00 | Mauricio Pochettino prolonge avec le PSG !

Annoncé sur le départ cet été, Mauricio Pochettino a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain hier... lire la suite

🎙️🎥 L'entraîneur du Paris Saint-Germain nous fait part de sa joie et de ses ambitions !



17h00 | Retour en images sur le succès face à Augsbourg

17h00 | Sergio Ramos encore absent contre Orléans, Achraf Hakimi de retour

Il va encore falloir patienter pour voir Sergio Ramos (35 ans) effectuer ses premiers pas avec le maillot rouge et bleu sur ses épaules. Mauricio Pochettino a en effet décidé de préserver son nouveau défenseur central pour le quatrième match de préparation du Paris Saint-Germain contre l'USO. Cette décision s'explique par le fait que l'international espagnol a longtemps été blessé la saison passée avec le Real Madrid et que le staff parisien veut y aller en douceur avec lui. En revanche, Achraf Hakimi (22 ans), testé positif au Covid-19 il y a huit jours, fait son retour dans le groupe du PSG ce week-end. L'international marocain a en effet pu faire son retour à l'entraînement très peu de temps après son test positif grâce à un nouveau contrôle négatif. Enfin, Ander Herrera pourrait lui disputer ses premières minutes de cette saison 2021-2022 contre le pensionnaire de N1.

Quelques retours dans le groupe 👀



17h00 | Changement d'adversaire pour le PSG

Après deux victoires face au Mans et à Augsbourg et un nul contre Chambly, les hommes de Mauricio Pochettino poursuivent leur préparation en vue du Trophée des champions (contre Lille, le 1er août) et affrontent Orléans (National). Initialement, le club de la capitale devait être opposé au Genoa (récent 11e de Serie A) mais le club italien a finalement annulé sa venue hier.

L’@US_Orleans remplace le @GenoaCFC.



Le Genoa CFC, qui devait affronter le Paris Saint-Germain en match de préparation ce samedi, a pris la décision d’annuler sa venue.



17h00 | Bienvenue au Stade de la Source (Orléans) !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du quatrième match de préparation de la saison du Paris Saint-Germain face à l'US Orléans (N1). Le coup d'envoi est prévu pour 19 heures.