Bundesliga : l'Eintracht Francfort tient tête à Wolfsbourg

Après la victoire du Borussia Dortmund face à l'Union Berlin (4-2), la cinquième journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche à 19h30 avec une affiche entre l'Eintracht Francfort et Wolfsbourg, auteur d'un début de saison parfait avec quatre victoires en autant de rencontres. Pour ce match, les hommes de Mark Van Bommel se présentaient en 4-2-3-1 et espéraient bien reprendre le fauteuil de leader, occupé par le Bayern Munich au coup d'envoi. De son côté, la formation dirigée par Oliver Glasner s'avançait dans le même schéma tactique que son adversaire du soir et avait pour ambition de décrocher une première victoire cette saison après trois matches nuls et une défaite.

Dans une rencontre globalement dominée par les Loups (plus de 60% de possession de balle) qui trouvait même le poteau des Aigles, c'est pourtant les coéquipiers de Kevin Trapp qui ouvraient le score par l'intermédiaire de Lammers (1-0, 38e). Résistant aux assauts offensifs des partenaires de Josuha Guilavogui, Francfort se montrait particulièrement rugueux (5 cartons jaunes) pour préserver leur avantage au score. Mais à l'aube du dernier quart d'heure, le prolifique buteur du VfL Wout Weghorst permettait aux siens de revenir au tableau d'affichage (1-1, 70e) et ainsi préserver l'essentiel. Les Loups pensaient même obtenir la victoire dans le temps additionnel mais le but était finalement refusé. Lors de la prochaine journée, Wolfsbourg désormais dauphin des Bavarois, ira à Hoffenheim. 15ème, l'Eintracht Francfort recevra Cologne.

Le classement complet de la Bundesliga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Wolfsbourg

Le XI de l'Eintracht Francfort