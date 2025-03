De la Masia du Barça à la Kings League, le surprenant parcours de l’ancien espoir Théo Chendri

L’histoire de Théo Chendri, c’est celle qui fait rêver de nombreux enfants aujourd’hui. Pour lui, tout a commencé en 2011 quand il a été remarqué par le FC Barcelone. Un rêve pour le footballeur qui portait alors les couleurs de Colomiers. Un an et quelques essais plus tard, il a traversé les Pyrénées et a intégré la fameuse Masia pour poursuivre son apprentissage et sa progression. Une première pour un Français. Sauf qu’il a été freiné en plein élan quand la FIFA a sanctionné les Culés car ils n’avaient pas respecté les règles de recrutement pour une bonne dizaine de footballeurs mineurs à l’époque. Agé de 15 ans et demi, Chendri faisait partie du lot. Après avoir soufflé ses 16 bougies, le natif de Toulouse a pu officiellement lancer son aventure à Barcelone.

La suite après cette publicité

Deux ans plus tard, il a été promu au sein du Barça B, lui qui a pu s’entraîner avec le groupe professionnel et des joueurs comme Lionel Messi et Neymar Jr. Mais après une saison et un match avec l’équipe réserve, il a quitté l’écurie blaugrana pour faire son retour en France, du côté du FC Nantes. Le tout sans avoir jamais joué une seule rencontre avec l’équipe fanion du Barça. Chez les Canaris, avec lesquels il avait signé un bail de trois ans, il espérait lancer sa carrière au plus haut niveau, lui qui devait d’abord évoluer avec la réserve. Une formation avec laquelle il a joué 39 rencontres toutes compétitions confondues entre 2016 et 2019 (3 buts). En revanche, il n’a pas eu sa chance avec les pros. Encore une fois.

Du Barça à la Kings League

Lassé de sa situation, le Français, qui n’a pas non plus été épargné par les blessures, a résilié son bail à l’hiver 2019. Libre, il a rejoint le club danois du Fremad Amager avant de retourner en 2021 en Espagne à Formentera (Tercera Division) puis à Badajoz (Primera Federacion, en 2022) et Zamora en 2023. La même année, il a décidé de rentrer chez lui, là où tout a commencé. En effet, celui qui a porté le maillot de l’équipe de France chez des U17 aux U19 (20 capes, 1 but) est retourné à Colomiers, en National 3. Agé de 27 ans, l’ancien crack du Barça a participé à 17 matches toutes compétitions confondues cette saison (1 but), dont 13 en tant que titulaire. Heureux, il a retrouvé le sourire et du temps de jeu. Ce qui est le plus important à ses yeux.

La suite après cette publicité

Il y a un an, il s’est aussi lancé dans l’aventure de la Kings League World Cup. Une initiative personnelle comme il l’avait expliqué à Ouest-France. « J’étais chez moi dans mon canapé un soir à 23 h en mars», a-t-il avoué. Après avoir envoyé sa candidature, il a participé aux détections en Ile-de-France avant d’être finalement dans l’équipe Foot2Rue du streamer AmineMaTué. «C’est le seul truc qui peut me faire prendre du plaisir en ce moment. Une expérience unique. Du kiffe», avait-il admis. Mais la formation n’est pas allée au bout. Hier, Théo Chendri a de nouveau été au rendez-vous lors de la draft de la Kings League France. Le milieu a été sélectionné au sein de la team Unit3d de Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Un nouveau challenge à relever pour Théo Chendri, qui n’est jamais là où on l’attend.