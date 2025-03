EdF : le message de soutien de Paul Pogba avant le match contre la Croatie

Ce qui était censé être une trêve internationale permettant de reprendre ses repères et à Kylian Mbappé de faire à nouveau trembler les filets avec l’équipe de France s’est transformé en une opération remontada pour les Bleus. Battus par la Croatie ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue des Nations (0-2), les Tricolores reçoivent les Vatreni ce dimanche avec, évidemment, pour objectif de renverser la vapeur. Et pour y parvenir, ils pourront compter sur le soutien de Paul Pogba.

Alors que le milieu de terrain aux 91 sélections et champion du monde en 2018 peut de nouveau jouer au football après la fin de sa suspension, et qu’il a été aperçu aux côtés de Hugo Lloris et Olivier Giroud à Los Angeles ces derniers jours, le joueur de 32 ans a tenu à adresser un message aux joueurs de Didier Deschamps sur Instagram : « toujours derrière vous, les frères ! Faites briller ce maillot comme vous savez le faire. Allez les Bleus ! » La Pioche a accompagné ce mot d’une photo de lui portant le maillot frappé du coq édition 1998. Une belle attention.