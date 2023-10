OM - AEK Athènes : les compositions officielles

Objectif première place pour les Marseillais ce soir. L’OM accueille l’AEK Athènes pour la 3e journée de Ligue Europa, après 2 nuls chez l’Ajax (3-3) puis contre Brighton (2-2). En cas de succès, les Phocéens passeraient devant le club grec en tête du groupe B. Sur le banc depuis 4 matches, Gattuso vise un 2e succès, 5 jours après la défaite subie à Nice en Ligue 1 (0-1).

Pour cette affiche, la grosse surprise se trouve devant, avec la titularisation de Vitinha au côté de Ndiaye. Kondogbia est associé à Rongier au milieu de terrain, avec Veretout sur leur gauche et Harit côté droit. En l’absence de Pau Lopez, Blanco assure l’intérim dans le but. Côté AEK, Zuber est en pointe du 4-2-3-1, devant Amrabat, Pineda et Mantalos.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Marseille : Blanco - Clauss, Mbemba, Balerdi, Ronan Lodi - Harit, Rongier (cap.), Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Vitinha

AEK Athènes : Stankovic - Sidibé, Vida, Moukoudi, Hajsafi - Szymanski (cap.), Jonsson - Amrabat, Pineda, Mantalos - Zuber

