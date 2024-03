Chelsea prépare un sale coup à Mauricio Pochettino

Battu en finale de League Cup contre Liverpool, 11e de Premier League et sur une série d’une seule victoire en cinq rencontres, Chelsea est au plus mal. Les journées s’enchaînent et le club londonien se rapproche plus du bas de tableau que des places européennes. Et forcément, le premier nom responsable est celui de Mauricio Pochettino. Todd Boehly, le patron des Blues, a pourtant gardé confiance en son entraîneur argentin, mais l’avenir de l’ancien coach de Tottenham est de plus en plus menacé.

Alors que Chelsea ne devait pas prendre de décision définitive avant la saison prochaine, la direction des Blues commence d’ores et déjà à préparer la suite et n’esquive aucun scénario. Notamment si le club bleu venait à descendre drastiquement au classement. Et d’après les dernières informations du Guardian, la direction du club londonien est maintenant prête à se séparer de lui si la situation venait à s’empirer, même si le manager argentin aurait le soutien du vestiaire.

Deux jolis noms pour remplacer Mauricio Pochettino

En effet, Chelsea a déjà identifié deux noms pour remplacer le manager de 52 ans à la tête de sa formation. Ruben Amorim, leader de la Liga portugaise avec le Sporting Portugal, et Roberto De Zerbi, qui performe toujours avec Brighton en Premier League, figurent en bonne place sur la short-list des Blues pour leur nouvel entraîneur. L’un des deux managers pourrait se retrouver sur le banc de Stamford Bridge la saison prochaine.

The Guardian précise que Ruben Amorim pourrait être prêt à entamer des discussions avec la direction londonienne pour prendre les rênes de Chelsea, mais Liverpool garde activement un œil sur lui pour qu’il prenne la succession de Jürgen Klopp. Roberto De Zerbi, lui, pourrait quitter Brighton à la fin de la saison après son gros travail à la tête des Seagulls. Plusieurs clubs seraient également sur le coup, dont le FC Barcelone. Chelsea devra faire face à la concurrence pour remplacer Mauricio Pochettino.