Arsenal-Liverpool : les compositions officielles

C'est un classique de la Premier League à défaut d'être un choc de haut de tableau. Pour le compte de la 36e journée de Premier League, Arsenal accueille Liverpool, champion d'Angleterre. L'enjeu est principalement à chercher du côté des Gunners, seulement neuvièmes du championnat et qui doivent l'emporter pour espérer accrocher une place qualificative pour la Ligue Europa.

Arsenal reste sur une défaite face à Tottenham et aura fort à faire face à l'armada des Reds, qui ont cependant un peu baissé de pied depuis leur sacre. Les hommes de Jürgen Klopp ont ainsi concédé un nul à domicile face à Burnley lors de la journée précédente.

Les compositions officielles :

Le XI d'Arsenal : Martinez - Holding, David Luiz, Tierney - Cedric, Xhaka, Torreira, Nelson - Pepe, Lacazette, Saka

Five changes from the weekend...



Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang