Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Dortmund ?

Alors que les gros championnats européens ont bien repris - 5 journées de Ligue 1 ont été disputées pour l’instant - place à l’UEFA Champions League ! La plus prestigieuse des compétitions continentales est de retour, pour le plus grand bonheur des amateurs de foot. Surtout que cette première journée nous réserve déjà de sacrées affiches, à l’image de ce choc du groupe F entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Du très beau monde sur la pelouse

Mardi, sur la pelouse du Parc des Princes, les troupes de Luis Enrique voudront démarrer leur épopée européenne de la plus belle des manières. Après avoir enchaîné les échecs en Europe ces dernières années, les dirigeants et les Parisiens espèrent que l’ancien coach du Barça pourra apporter son expérience et son état d’esprit de gagnant à ce groupe parisien qui a été considérablement remanié cet été. Pour l’instant, les résultats sont plutôt mitigés, puisque les Parisiens n’ont remporté que deux de leurs premiers cinq matchs de Ligue 1 ; le pire départ de l’ère QSI.

Ce match n’est donc pas seulement l’occasion idéale de bien se placer dans ce redoutable groupe F, mais aussi l’opportunité parfaite de dissiper les doutes qui commencent à s’installer et d’enfin vraiment lancer la saison. Tout autre résultat qu’une victoire face au club de la Ruhr - qui a lancé sa saison avec 2 victoires et 2 nuls en Bundesliga - serait donc assez inquiétante, pas forcément en vue de la qualification finale mais quant à la capacité de ce PSG made in Luis Enrique de vraiment trouver son rythme de croisière.

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé retrouve son ancien club

Une chose est sûre, ce match promet du spectacle. Du côté du PSG, il y a quand même eu du positif dans le jeu malgré des résultats en dents de scie, et certains joueurs sont en forme, à l’image de l’inévitable Kylian Mbappé. Auteur de sept buts en quatre matchs de championnat, le Bondynois est en feu et sait qu’il est peut-être face à la dernière chance de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Ce match est aussi une occasion pour lui de se faire pardonner par bon nombre de supporters qui lui en veulent après le nouveau feuilleton de l’été et son refus de prolonger son contrat, qui expire toujours en 2024.

Mbappé voudra frapper fort, comme son pote Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, arrivé cet été, retrouve son ancien club, où il avait brillé pendant la saison 2016/2017, avant de filer à Barcelone. Parti en conflit avec la formation allemande, Dembélé aura donc à coeur de briller. Surtout que contrairement à Mbappé, Dembouz est encore assez loin d’avoir montré son meilleur visage en ce début de saison et commence à essuyer quelques critiques de la part des fans parisiens, surtout après son match raté face à Nice. Là aussi, c’est donc l’occasion de commencer à se mettre son nouveau public dans la poche. Clairement, ce match promet !

La suite après cette publicité

Alors pour ne rien rater de ce premier choc européen de la saison pour le groupe de Kylian Mbappé, Dembélé, Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez, une seule solution : profiter de l’offre spéciale CANAL+ SPORT à 25,99 € par mois pendant un an puis 39,99€ par mois pendant 12 mois (CANAL+, plus CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360, BeIN SPORTS, DAZN, EUROSPORT et APPLE TV+ offert). Si vous avez moins de 26 ans, l’offre est encore plus belle avec un abonnement à 19,99 € par mois. L’opportunité est donc idéale pour savourer dans les meilleures conditions tous les matches du PSG en Ligue des Champions dès ce soir.

Si vous hésitez encore, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder également en intégralité toutes les affiches de l’UEFA Champions League et la Premier League. Mais aussi 100% de LALIGA et la Serie A (disponible sur beIN SPORTS) ou encore le meilleur du championnat d’Arabie saoudite, inarrêtable lors de ce mercato estival et désormais garni de nombreuses stars (avec 2 rencontres par semaine diffusées sur les chaînes CANAL+). Pour profiter de tous ces matchs avec la crème de la crème du football mondial, rendez-vous ici !

La suite après cette publicité





*Offre valable du 08/08/2023 au 11/10/2023. Offre Spéciale CANAL+ SPORT 25,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, engagement 24 mois. Offre RAT+ SPORT 19,99€/mois, sans engagement.