Christopher Jullien va signer à Montpellier

C'est fait, Christopher Jullien va s'engager avec le MHSC. Après avoir passé son examen médical ce mardi matin, l'ancien joueur du Téfécé va signer pour trois saisons à Montpellier pour 1 million d'euros contre sa dernière année de contrat, selon L'Équipe. Blessé depuis un an et demi au genou en décembre 2020, le défenseur central de 29 ans va retrouver les pelouses de Ligue 1.

Trois ans après avoir quitté Toulouse pour le Celtic Glasgow contre 8 millions d'euros, le joueur formé à Auxerre vient renforcer la défense héraultaise. Le natif de Lagny-sur-Marne a déjà 99 matchs en L1 pour 6 buts et 3 passes décisives. Avec le Celtic, il a remporté deux fois le championnat d'Écosse ainsi qu'une coupe d'Écosse et une coupe de la Ligue écossaise. Et enfin, le défenseur central a remporté en 2013 la coupe du monde U20 aux côtés de Paul Pogba ou encore Florian Thauvin.