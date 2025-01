L’Arabie saoudite a déjà choisi le club de Vinicius Junior

Le dossier Vinicius Jurnior fait toujours grand bruit en Espagne, et en Arabie saoudite. La vente du Brésilien n’est pas un sujet tabou au Real Madrid mais il faudra mettre un prix encore jamais vu : 1 milliard d’euros, soit le montant de la clause libératoire du Brésilien dans son contrat actuel, qui court jusqu’à 2027. La direction de la Saudi Pro League est bien sûr intéressée et elle ne s’en cache même pas, à l’image des propos tenus dernièrement par Omar Mugharbel, le patron du championnat local dans AS. «Nous espérons avoir des recrues intéressantes cet été», avait-il lâché, avant d’être plus précis sur le cas Vinicius.

«Nous avons différents clubs à différents niveaux, avec différents niveaux de maturité, comme dans tous les championnats dans le monde. Il y a des équipes qui peuvent attirer ce type de joueur et d’autres qui ont encore besoin de se développer beaucoup plus. Et si j’évalue à ce que nous avons aujourd’hui, nos clubs ont ce qu’il faut pour attirer, développer et nourrir un tel talent. Attendons donc de voir ce qui se passe avec lui», déclarait-il. C’est la première fois qu’un dirigeant saoudien évoquait directement l’avenir de la star madrilène.

Vinicius futur coéquipier de Mahrez ?

Tout est encore loin d’être acté mais les discussions se poursuivent dans les deux sens. Carlo Ancelotti aussi a tenu sa petite déclaration hier en conférence de presse. L’Italien se montrait rassurant. «Ce que je sais, des informations directes que j’ai, c’est que Vinicius est très heureux ici. Et qu’il veut écrire l’histoire ici.» En effet, le Real Madrid n’a pas du tout perdu espoir de le prolonger. D’après Relevo, le club a l’intention de discuter avec lui dans les mois à venir pour négocier son renouvellement et être liés jusqu’à la prochaine décennie. Comprendre aux alentours de 2030.

Reste que la perspective saoudienne est alléchante, autant pour Vinicius Junior que pour le Real Madrid d’ailleurs. La proposition faite à l’attaquant atteint 20 fois le salaire touché actuellement. Al-Ahli a même été désigné comme le club pouvant l’accueillir (Veiga, Mahrez et Firmino y jouent déjà), devant Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Hilal. D’un autre côté, il perdrait pratiquement toute ambition pour remporter un jour le Ballon d’Or et les prestigieuses compétitions européennes comme la Ligue des Champions. Pour les Merengues, une vente de sa star permettrait de renouveler l’effectif en profondeur, de prolonger certains éléments, et d’ajouter un peu de trésorerie dans les caisses. C’est l’heure des choix.