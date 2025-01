Vinicius Junior toujours suivi de très près par l’Arabie Saoudite

Malgré les incessants refus du Real Madrid et les temporisations de Vinicius et son entourage, l’Arabie Saoudite revient encore à la charge. Selon ESPN, le fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) continue d’exprimer son intérêt pour un accord pour l’ailier brésilien du Real, et a pris contact avec les représentants de l’attaquant le mois dernier. Pour rappel, le PIF contrôle actuellement quatre des plus grandes équipes du pays. Une information confirmée par le journaliste de Marca, José Félix Diaz, hier soir dans l’émission El Chiringuito. Ce dernier a confié que le président de la Saudi Pro League lui a confié : «Vinicius ? Ce n’est pas un rêve, nous y travaillons.»

Si aucune proposition concrète n’a été formulée pour l’attaquant sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, l’intérêt des Saoudiens pour Vinicius est toujours réel. Selon Marca, Al-Hilal, en tête du championnat saoudien, voudrait faire de Vinicius le remplaçant de Neymar. Le joueur n’a pas rejeté l’idée et a laissé ouverte la possibilité d’un futur accord, mais les négociations n’ont pas progressé davantage.