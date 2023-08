JT Foot Mercato : West Ham en pleine galère sur le marché des transferts

West Ham multiplie les pistes

Chelsea est le club anglais le plus dépensier cet été. Globalement en Angleterre, il n’y a pas de problèmes d’argent et West Ham compte animer la dernière ligne droite de ce mercato estival. Les Hammers ont de nombreux dossiers en cours. Mais parlons d’abord du cas Lucas Paqueta. Alors que les négociations étaient avancées entre Manchester City et West Ham, tout est suspendu depuis les révélations autour de l’affaire des paris truqués… La fédération anglaise a découvert que des proches du Brésilien ont parié sur des matches dans lequel Paqueta jouait. Une enquête est donc en cours et pour l’instant le deal avec les Skyblues est à l’arrêt. Et on peut comprendre Manchester City qui n’est pas très chaud d’investir plus de 100 M€ sur un joueur qui sera peut-être suspendu dans les mois à venir. D’ailleurs, les deux clubs se disputent Jérémy Doku. Selon nos informations, le club londonien a fait une offre pour l’attaquant rennais ! Une proposition rejetée par Rennes qui ne laissera pas filer son joueur à moins d’une offre autour des 55 M€. En défense aussi ça bloque pour les Hammers. Ils se sont heurtés au refus d’Harry Maguire, qui demandait un lourd dédommagement aux Red Devils, avant d’accepter de quitter le club. Du coup, West Ham a avancé sur un autre défenseur, à savoir Konstantinos Mavropanos. Il aurait déjà passé sa visite médicale et son départ de Stuttgart devrait bientôt être activé. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle avec Mohammed Kudus de l’Ajax. Les négociations sont toujours en cours et en bonne voie. Comme on vous l’expliquait il y a quelques jours, un accord a été trouvé avec le joueur, d’après nos informations. Il ne reste donc plus qu’à trouver un accord avec le club ajacide, ce qui devrait bientôt être le cas, autour d’un transfert d’environ 40 M€…

Griezmann peut retourner en Ligue 1

Avec le départ de Neymar en Arabie saoudite et potentiellement celui de Marco Verratti, le PSG va perdre en créativité. Un point qui a cruellement fait défaut depuis le début de saison. Si aucun renfort n’est enregistré d’ici la fin du mercato, c’est Kang-In Lee qui devrait occuper ce poste. Néanmoins, d’après Fanatik, le club parisien étudierait une piste surprise. D’après le média turc, Antoine Griezmann serait dans le viseur. Le Français occupe désormais ce poste de milieu relayeur avec l’Equipe de France. Et ce serait d’ailleurs le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui aurait glissé son nom, même si cette information semble peu probable. Pour rappel, le joueur de l’Atlético dispose d’une clause de départ qui s’élève à 25 M€.

Les officiels du jour

C’est officiel, Sergiño Dest a finalement trouvé un point de chute ! Le FC Barcelone a annoncé un accord avec le PSV Eindhoven pour le prêt de l’Américain pour un an avec une option d’achat. Islam Slimani rebondit lui du côté du Brésil. À 35 ans, l’attaquant algérien s’offre un nouveau défi avec le Coritiba FC. Pour le moment, il a signé un pré-contrat dont les détails restent encore à définir. Elye Wahi est un joueur du RC Lens comme on vous le révélait sur Foot Mercato hier. Wahi a signé un contrat de cinq ans contre un chèque de 35 millions d’euros, bonus compris, pour Montpellier. Moussa Marega quitte Al-Hilal. Il a été libéré par le club saoudien, qui a signé de nombreuses recrues ces dernières semaines. Pour rappel, les équipes de Saudi Pro League n’ont le droit d’avoir que huit étrangers dans leurs effectifs. Et pour finir, Ben Foster raccroche les crampons, ou plutôt les gants ! En effet, le portier britannique a annoncé avoir pris sa retraite, à 40 ans, lui qui était toujours sous contrat jusqu’en juin 2024, avec le club gallois de Wrexham. «La vérité, c’est que mes performances cette saison n’ont pas atteint le niveau que j’exige de moi-même et je pense que c’est le bon moment pour prendre ma retraite. Wrexham aura toujours une place spéciale dans mon cœur», a déclaré le gardien anglais.