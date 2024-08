PL : Arsenal concède le nul contre Brighton

Premier accroc cette saison pour Arsenal. Après deux premières victoires 2-0 contre Wolverhampton et sur la pelouse d’Aston Villa, les Gunners ont concédé le match nul face à Brighton (1-1) à l’Emirates Stadium. L’expulsion de Declan Rice (49e, second avertissement) juste après la pause aura été lourde de conséquences pour les protégés d’Arteta, lesquels menaient à la pause grâce à Kai Havertz (38e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Brighton 7 3 4 2 1 0 6 2 2 Arsenal 7 3 4 2 1 0 5 1

Boostés par cette supériorité numérique, les Seagulls ont rapidement égalisé par João Pedro (58e) et auraient pu faire basculer cette rencontre en leur faveur sur la fin. Arsenal aussi a eu les occasions pour l’emporter mais sa maîtrise des éléments a globalement été trop juste. Après trois journées, et un match joués en plus sur les autres équipes, les deux clubs occupent les deux premières places du classement.