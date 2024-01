L’OL recale Salzbourg pour Sinaly Diomandé

Sur le départ du côté de l’Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé (22 ans), qui n’a plus joué avec la formation rhodanienne depuis le 26 novembre dernier et le dernier match sur le banc de Fabio Grosso, est ardemment courtisé par Salzbourg. S’il n’entre plus dans les plans de Pierre Sage, le défenseur ivoirien n’est cependant pas encore parti. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’OL a en effet repoussé une première approche de Salzbourg.

Le quotidien précise les détails de cette offre : un prêt assorti d’une option d’achat non obligatoire à hauteur d’environ 6M€. Insuffisant pour la direction lyonnaise qui en attend plus pour libérer l’international ivoirien (11 sélections).