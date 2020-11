OL : Anthony Lopes et Rudi Garcia adoubent le «guerrier» Djamel Benlamri

La suite après cette publicité

Il n'a disputé que 38 minutes sous le maillot de l'OL, dimanche sur la pelouse du LOSC (1-1), mais déjà mis tous ses partenaires d'accord. Arrivé libre d'Al-Shabab Riyad, Djamel Eddine Benlamri est venu apporter son expérience à la défense lyonnaise. L'international algérien champion d'Afrique aux 14 sélections a reçu les éloges de son gardien de but, mais aussi de son coach, tous deux présents en conférence de presse à deux jours du derby contre l'ASSE.

« Djam », on le connaissait d'avant, on savait que c'était un guerrier. Dans un match où faut entrer et mettre la tête ou personne oserait mettre le pied, on sait qu'il est là. Il nous a donné un coup de pouce contre le LOSC pour garder le résultat (1-1, à dix contre onze, ndlr). Il ne parle pas beaucoup mais sur le terrain on sait qu'avec lui on peut aller à la guerre», a d'abord lancé Anthony Lopes, suivi quelques instants plus tard par Rudi Garcia. «Djamel aussi a besoin de bosser (comme Sinaly Diomandé, ndlr), mais c'est un guerrier, c'est un garçon intelligent qui va aider les plus jeunes de par son expérience. Il peut jouer ce rôle de grand frère pour les plus jeunes. On avait besoin d'un joueur capable de mettre le pied, d'être bon dans les duels. Je découvre l'homme, je l'encourage à être moins discret». Une adaptation réussie.