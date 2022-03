Brest - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'OM a un peu respiré en milieu de semaine avec cette victoire face au FC Bâle. Un succès européen qui met les Phocéens dans une situation avantageuse en vue de la qualification pour les quarts de la Conference League, mais qui ne fait pas oublier les nombreux problèmes du club. De plus en plus contesté, Jorge Sampaoli se doit de gagner ce soir, sous peine de perdre cette troisième place au profit de Rennes ou de Strasbourg.

Il faut dire que les Marseillais n'ont pris qu'un petit point sur les trois dernières journées de championnat ; un bilan comptable insuffisant pour une équipe visant la qualification en Ligue des Champions. En plus d'un contenu assez médiocre. Solides loin de leurs terres tout de même, les Phocéens se déplacent chez une équipe de Brest tranquille en milieu de tableau, et qui avait déjà surpris l'OM en décembre dernier, en s'imposant 2-1 au Vélodrome.

Payet, le grand absent

Pour ce match, Michel Der Zakarian va compter sur Bizot dans les cages, avec Bain et Brassier devant lui. Sur les côtés, Uronen et Duverne. L'entrejeu sera composé d'Agoumé et Belkebla, avec une ligne de trois Del Castillo-Belaili-Honorat. De quoi faire mal à une défense de l'OM pas rassurante dernièrement, sans parler de la référence offensive uruguayenne Satriano, en forme ces derniers temps.

En face, Jorge Sampaoli a tout son monde, à l'exception de Dimitri Payet, suspendu. Lopez sera encore dans les cages, avec Saliba et Caleta-Car pour protéger sa surface. Rongier devrait jouer sur le côté droit, avec Peres à gauche. Kamara évoluera en sentinelle, avec Gerson, Gueye, Guendouzi et Under devant lui. Enfin, Arkadiusz Milik sera l'attaquant de pointe de l'équipe une fois de plus.