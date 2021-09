Monaco - Sturm Graz : la réaction à chaud de Krepin Diatta

Au forceps, l'AS Monaco a fini par dominer les Autrichiens de Sturm Graz (1-0) à l'occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue Europa, ce jeudi soir. En difficulté, le club de la Principauté aurait pu concéder l'ouverture du score si le ballon n'avait pas terminé sa course sur la barre transversale de Nübel mais Krépin Diatta, peu après l'heure de jeu, a permis aux siens de décrocher une précieuse victoire. De quoi se rassurer après un début de saison compliqué et préparer au mieux leur derby face à Nice ce dimanche. Interrogé au micro de RMC Sport, le buteur du soir a d'ailleurs exprimé sa satisfaction et son soulagement face à ce résultat.

«On est rassuré d’avoir gagné ce match, c’était important de gagner aujourd’hui, on l’a fait et on est content pour ça, on va vite se reposer car il y a un match qui nous attend dimanche (ndlr : face à Nice). Oui, on est dans un moment difficile mais on croit en nous, on continue de travailler. L’essentiel, c’est de ne pas lâcher, ce n’est que le début de la saison. On va relever la tête, comme on la fait la saison dernière. Le derby ? Oui ça va être un match difficile mais on est prêt, on va se reposer vite et préparer ce match pour répondre présent.»