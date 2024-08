LOSC : Olivier Létang donne des nouvelles de Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb rejouera-t-il un jour ? Le milieu de terrain a été victime d’un malaise en juin dernier, nécessitant une hospitalisation. Il a même subi une intervention et s’est fait poser un pacemaker. La question d’une fin de carrière prématurée a été posée mais pour le moment, rien n’a été acté puisqu’il a été autorisé à reprendre une activité sportive. En attendant, Olivier Létang a donné de ses nouvelles durant une conférence de presse et elles sont plutôt bonnes.

«Nabil va mieux, assure le président du LOSC ce jeudi. Il récupère petit à petit. Nous ne savons pas quand il pourra rejouer pour le moment. Il faut aussi passer devant une commission. Le chemin va être long. Tout est possible mais le plus important c’est qu’il aille bien, qu’il soit avec sa famille et encore vivant. On a tous été marqués. Qu’il profite de la vie, le reste, le football, passe dans un second temps.»