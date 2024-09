PSG : Luis Enrique est sous le charme d’Achraf Hakimi

Auteur de 3 passes décisives et 1 but en 5 rencontres avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi (25 ans) n’en finit plus d’impressionner en ce début de saison. Pilier essentiel du collectif parisien, le Marocain a une nouvelle prouvé toute l’étendue de son talent lors de la victoire des siens contre le Stade Rennais (3-1), vendredi soir.

Interrogé en conférence de presse sur le rendement de son protégé, Luis Enrique a logiquement salué les performances de l’ancien Madrilène. «Il est indiscutable et brillant. Je vois qu’il a envie chaque jour. Il peut jouer à plusieurs postes, être décisif. C’est mon travail de le rendre meilleur». Des mots forts résumant l’impact du numéro 2 parisien ces dernières semaines…