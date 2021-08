Manchester City : les premiers mots de Jack Grealish

La suite après cette publicité

Le transfert le plus cher de l'été. Ce jeudi, Manchester City a tout simplement cassé sa tirelire pour s'offrir Jack Grealish (25 ans). Montant de l'opération : 117 M€. La coqueluche du football anglais, qui a évidemment tenu à envoyer un message à son club de cœur Aston Villa, n'a toutefois pas pu cacher son enthousiasme à l'idée de débarquer chez les champions d'Angleterre.

« Je suis incroyablement heureux d'avoir rejoint Manchester City. City est la meilleure équipe du pays, avec un entraîneur considéré comme le meilleur au monde. Faire partie de ce club, c'est un rêve devenu réalité. Au cours des 10 dernières saisons, ils ont régulièrement remporté des trophées majeurs», a lâché le milieu international anglais au site officiel du club mancunien.

Guardiola, spécial

Évidemment, le natif de Birmingham est impatient d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, le manager des Skyblues, qui «aime sa façon de jouer» selon Txiki Begiristain, directeur sportif du club. « Pep les a amenés au niveau supérieur et le football que produit cette équipe est le plus excitant d'Europe. Jouer pour Pep et apprendre de lui va être spécial et c'est quelque chose que tout bon footballeur voudrait», a-t-il lâché, le sourire aux lèvres.

Pour l'heure, tout tient du conte de fées pour le Britannique du côté de l'Etihad Stadium. « Les installations sont incroyables, et honnêtement, j'ai hâte de démarrer l'aventure, de rencontrer tout le monde et de commencer à jouer », a-t-il conclu. Avec le n° 10 dans le dos, Jack Grealish sera lui aussi très attendu. À lui de répondre aux attentes.