OM : l'incroyable stat de Bakambu

Cédric Bakambu était, pour la première fois, dans le groupe de Jorge Sampaoli pour la confrontation de ce samedi soir contre le RC Lens, cauchemar du coach argentin à l'aller. Pour autant, le Congolais n'était évidemment pas titulaire (tout comme Arkadiusz Milik) pour la rencontre face aux Artésiens.

Il est en revanche entré en jeu à la 75e minute. Il a raté sa première action, mais a marqué sur sa deuxième tentative, bien lancé dans la surface par Mattéo Guendouzi deux minutes plus tard. Selon Opta Jean, il a été le remplaçant le plus rapide à trouver le chemin des filets sous les couleurs de l'OM (2 minutes et 38 secondes) depuis Kevin Strootman contre Rennes en janvier 2020.