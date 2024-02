LdC : la terrible statistique du Porto-Arsenal

C’est une confrontation qui n’a pas tenu ses promesses. Longtemps resté sans but, le match s’est mieux terminé avec une réalisation très tardive de Galeno (90e+4). Porto a arraché la victoire (1-0) face à des Gunners apathiques. Durant tout le match les deux équipes ont peiné à se créer des occasions, un seul tir cadré au total avant le but. Une partie qui a, en plus, été très accrochée.

36 fautes ont été décomptées pour ce match aller des 8es de Ligue des champions. C’est le pire bilan cette saison dans une rencontre de la plus grande des compétitions européenne. Au final, le temps de jeu a été fortement réduit avec seulement 50 minutes de jeu réel si on décompte les moments morts causés par les fautes et sorties de jeu.