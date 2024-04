Année historique pour les équipes de France de foot

Présent en finale lors des deux dernières Coupe du monde, les Bleus font toujours office de favori lorsqu’ils entrent dans une compétition. Cette réussite dans le football masculin s’accompagne d’un succès plus global du football en France. En effet, toutes les Équipes de France seront en lice dans les compétitions majeures de l’été. Outre l’Équipe de France A de Didier Deschamps qui participera à l’Euro dans un peu plus de deux mois, la France sera aussi présente lors des compétitions olympiques (féminine et masculine). Ce à quoi on peut ajouter les équipes jeunes, qui ont toutes décroché leur ticket pour les phases finales (l’Euro 2024 U17 et U19 féminins et masculins ainsi que le Mondial U20 féminin). Et surtout les Bleus du futsal qui ont décroché leur première participation à une Coupe du monde. Au total, ce sont neuf équipes françaises qui participeront à une compétition cet été, une performance inédite pour le football français.

La suite après cette publicité

« La Fédération est en train de vivre une année 2024 historique pour l’ensemble de ses sélections nationales. Une année historique qui préfigure un été unique et fantastique. (…) La FFF traverse, sans doute, la plus belle période sportive de son histoire. Cette réussite collective et ce niveau d’excellence nous obligent mais nous rendent surtout heureux de partager notre fierté, à travers les compétitions à venir, avec les supporters de nos équipes de France » a déclaré fièrement Philippe Diallo, le président de la FFF.