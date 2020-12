FIFA-The Best : Gareth Bale n'a pas épargné Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

Entretenir une bonne relation avec son entraîneur ne semble pas évident pour tout le monde. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Gareth Bale et Zinédine Zidane, son ancien coach au Real, en sont le parfait exemple. Lors de ses derniers mois passés au Real, le natif de Cardiff entretenait une bien mauvaise relation avec l'entraîneur français. Ce qui a logiquement poussé le Gallois à s’échapper et à s’engager en faveur des Spurs de Tottenham en prêt. Et trois mois après, Bale est en quelque sorte parvenu à prendre sa revanche.

Ce jeudi soir, lors de la remise des Trophées The Best de la FIFA, As rapporte que le capitaine de la sélection galloise n’a pas accordé un seul vote à son ancien entraîneur au Real. Ses votes seraient allés vers Flick, Klopp, et Lopetegui. Une petite vengeance personnelle qui n’a toutefois rien d’étonnant tant la relation entre les deux hommes semble électrique.