JT Foot Mercato : Le Real Madrid et Liverpool se déchirent sur le mercato

La suite après cette publicité

Liverpool entre tardivement dans la danse pour Kylian Mbappé

Si la presse espagnole s'accorde à dire que tout est bouclé pour un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, The Independent révèle que Liverpool aimerait jouer un sale coup aux Merengues dans le dossier. Les Reds pourraient tenter une offre de dernière minute pour faire capoter l'opération en profitant des désaccords entre le Real Madrid et le clan Mbappé au sujet des droits à l'image. Mais pour permettre de réaliser cette opération d'envergure, Liverpool devra se séparer de Sadio Mané ou de Mohamed Salah afin d'entrer dans les clous sur le plan de la masse salariale. Une opération complexe qui a peu de chance d'aboutir tant le Real Madrid semble disposer de plusieurs longueurs d'avance dans ce dossier.

Le Real Madrid de retour dans le dossier Tchouaméni

Hormis le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid et Liverpool se livrent une guerre sans merci pour un autre talent français, Aurélien Tchouaméni. Élu dans le XI type de la saison en Ligue 1, le milieu de l'AS Monaco est la priorité du club anglais. L'intérêt est réciproque, mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Alors que les négociations semblaient abandonnées en raison du prix demandé par l'AS Monaco, qui est de 75 M€, les Merengues ont repris contact avec l'entourage du joueur d'après nos informations. La bataille promet donc de faire rage. De nouveau interrogé sur son avenir, Aurélien Tchouaméni à quant à lui préféré botter en touche, assurant qu'il était concentré sur la fin de saison avec son club.

Les déclarations d'Erik ten Hag à propos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pourrait rester une saison supplémentaire du côté d'Old Trafford. Son avenir dépendait en grande partie du nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag. Le tacticien néerlandais a fait son choix et souhaite compter sur le portugais la saison prochaine. «À United, il y a beaucoup de bons joueurs. Nous devons les faire fonctionner comme une équipe, mais définitivement, Cristiano Ronaldo, c'est un géant», a-t-il confié. Selon le Manchester Evening News, le coach néerlandais souhaiterait lui confier plus de responsabilités. Au point d'en faire l'un de ses relais privilégiés sur et en dehors du terrain. Lui donner le brassard de capitaine est une possibilité. Il figure parmi les potentiels successeurs d'Harry Maguire, au même titre que Bruno Fernandes et David de Gea.