Wesley Sneijder : «la vodka était devenue ma meilleure amie»

Wesley Sneijder risque d'en surprendre plus d'un. L'ancien meneur de jeu des Pays-Bas (134 sélections, 31 buts), de l'Inter Milan (homme clé du triplé en 2010) ou encore de l'OGC Nice (2017/18) publie une autobiographie cette semaine au pays. Voetbal International en publie quelques passages croustillants ce mercredi et on apprend notamment que le passage du Batave au Real Madrid (2007-2009) a été marqué par une vie extrasportive très agitée.

«J’étais jeune et j’ai aimé le succès et la gloire. Cela s’est mal passé, plus tard. Pas de drogue, mais des boissons et du rock’n’roll. Je m’y suis habitué, en tant que star du Real. Tu es vénéré comme un vrai dieu. (…) Je ne peux pas dire que j’ai assez résisté. (…) Je ne savais tout simplement pas que la vodka était devenue ma meilleure amie. Robben et van Nistelrooy (ses compatriotes, coéquipiers à l'époque) m’ont prévenu que je ne durerais pas si je continuais. J’ai plutôt bien joué, mais je pouvais faire encore mieux. (…) Mon attitude était indigne du Real Madrid. Je me suis menti en me disant que ça allait bien et j’ai tenu bon grâce à mon intelligence de jeu. Mais j’ai coulé physiquement», a-t-il avoué. Il aura malgré tout remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne en 2008 avec la Casa Blanca.