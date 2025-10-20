Nottingham Forest : accord verbal trouvé avec Sean Dyche !

Sean Dyche a donné son accord verbal pour devenir le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. Selon Sky Sports, les négociations se sont accélérées dimanche soir, les deux parties souhaitant conclure rapidement afin que le technicien anglais puisse préparer l’équipe avant le match de Ligue Europa contre Porto jeudi. Bien que le contrat ne soit pas encore signé, l’officialisation pourrait intervenir dès ce lundi. Ancien joueur formé à Forest, Dyche était l’un des candidats envisagés par le propriétaire Evangelos Marinakis pour succéder à Ange Postecoglou, limogé samedi après seulement 39 jours à la tête de l’équipe.

Le dirigeant grec avait également envisagé les profils de Roberto Mancini, qui a refusé le poste, et de Marco Silva, qu’il admire depuis le passage de ce dernier à l’Olympiacos. Cependant, les contraintes financières liées aux règles de rentabilité de la Premier League (Profit and Sustainability Rules) limitent les possibilités du club, déjà fragilisé par les indemnités versées à Nuno Espirito Santo et désormais à Postecoglou. Toujours selon le média britannique, engager Dyche, libre de tout contrat depuis son départ d’Everton en janvier 2025, permettrait à Forest de limiter les coûts, alors que le club s’apprête à nommer son troisième entraîneur en seulement huit journées de championnat.