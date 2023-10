JT Foot Mercato : la semaine contrastée des clubs français en Coupe d’Europe

Semaine difficile pour la France sur la scène européenne

L’heure est au bilan pour les clubs français engagés dans les différentes compétitions européennes. Si la première journée avait été très positive pour nos représentants français, difficile d’en dire autant pour la deuxième. Sixième au classement de l’indice UEFA, la France a tout de même réduit son écart en reprenant 0,2 point aux Pays-Bas avec un bilan contrasté de deux victoires, deux nuls et deux défaites. Le RC Lens avait pourtant magnifiquement lancé la semaine avec le succès de prestige face à Arsenal (2-1). Une performance XXL de la part des joueurs lensois qui ont vécu un rêve éveillé. A contrario, le PSG a vécu un véritable cauchemar à St-James Park. Humilié par les Magpies avec une défaite cinglante (4-1), le club parisien a connu la pire défaite du club en phase de groupes de la Ligue des champions sous l’ère qatarie. Kylian Mbappé, comme tous ses coéquipiers sont passés à côté de la rencontre. Encensé pour ses choix tactiques depuis le début de saison, Luis Enrique a maintenu son 4-2-4 très offensif. Résultat, le milieu parisien composé de Zaïre-Emery et Ugarte a été étouffé. Vivement contesté pour ses choix, le coach espagnol ne comprend pas toutes ces critiques selon L’Équipe. On passe à l’Europa League avec l’OM de Gennaro Gattuso qui pensait décrocher son premier succès avec le coach italien sur le banc face à Brighton. Tout avait bien commencé avec deux buts en l’espace de deux petites minutes. Mais les Olympiens ont baissé le pied au retour des vestiaires et ont été rattrapés sur le fil avec un penalty de João Pedro (2-2). Un scénario frustrant. On continue ce tour d’horizon avec le Stade Rennais qui s’est incliné pour la première fois de la saison toutes compétitions confondues. Une défaite cruelle face à Villarreal, jeudi (0-1). Enfin, Toulouse s’est imposé face aux Autrichiens de LASK (1-0). C’est le premier succès en Europe depuis 14 ans pour les Violets. Enfin, le LOSC se déplaçait dans les contrées lointaines des Iles Féroé, suite sa première victoire contre l’Olimpija Ljubljana. Un déplacement compliqué et le LOSC a buté sur Klaksvik, le petit Poucet de la compétition (0-0).

Test positif confirmé pour Pogba

Paul Pogba voit la fin de sa carrière être menacée. Dans l’attente des contre-analyses après un test positif à la testostérone, la Pioche est désormais fixée. Selon La Gazzetta dello Sport, le test antidopage positif à la testostérone du Français est confirmé. Le résultat de l’analyse de l’échantillon B est lui aussi positif. Le milieu de terrain dispose désormais de 7 jours pour présenter sa défense et ses arguments. Le champion du monde 2018 risque très gros, l’Italie se montrant très sévère avec les cas de dopage dernièrement. Selon les règlements de la FIFA, la sanction peut varier de deux à quatre ans, à condition que le joueur soit en mesure de démontrer que l’embauche était involontaire. La décision de son club est désormais attendue. Pour le moment, la Juventus n’a pas encore communiqué, mais la réflexion avait déjà été entamée pour la rupture totale de son contrat pour faute grave.

Messi de retour au Barça ?

Pays d’adoption de Lionel Messi, l’Espagne garde toujours un œil attentif sur son génie argentin. Arrivé du côté de l’Inter Miami, le 15 juillet dernier après une expérience contrastée au Paris Saint-Germain, Messi fait aujourd’hui le bonheur de la franchise de MLS. Avec 11 buts et 5 passes décisives en 12 matches toutes compétitions confondues, la Pulga s’éclate en Floride. Gêné ces derniers temps par une fatigue musculaire, l’Argentin assiste, depuis, impuissant, aux résultats en baisse de son équipe. Après un nouveau revers cinglant contre Chicago (0-4), mercredi dernier, la franchise floridienne est actuellement avant-dernière de la conférence Est avec cinq points de retard sur Montréal, 9e et dernier barragiste. En cas d’échec à la qualification, Messi aurait alors un peu plus de trois mois et demi de coupure avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. Comme pour David Beckham ou encore Thierry Henry par le passé, la Pulga pourrait être prêtée en Europe pour se maintenir en forme. Suspens sur sa potentielle destination ? Pas vraiment. Et oui, puisqu’un retour au FC Barcelone est évoqué par la presse espagnole. Le journal Sport indique que ce possible scénario émane de la promesse de Jorge Mas, co-propriétaire de l’Inter Miami, de permettre à Messi de bénéficier d’adieux dignes en Catalogne. Un rêve pour beaucoup de supporters blaugranas. Mais pour l’heure, ce dénouement semble inconcevable, d’autant plus que certaines sources du club américain et du joueur ont également assuré à Sport que cette possibilité d’un prêt n’a encore jamais été évoquée. L’Inter Miami sait ce qu’il lui reste à faire pour conserver Messi.