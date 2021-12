Le joli message de Pelé à Kylian Mbappé pour son anniversaire

Ce lundi 20 décembre, Kylian Mbappé célébrait ses 23 ans. Alors qu'il a partagé tout au long de la journée des messages de diverses personnalités lui souhaitant un joyeux anniversaire, l'attaquant du Paris Saint-Germain a reçu un joli message de la part de la légende brésilienne Pelé, (81 ans) qui a souhaité un joyeux anniversaire à l’international français.

«Je te souhaite un joyeux anniversaire, a écrit la légende vivante sur Twitter. J’espère que ton étoile continue de briller et que tu voles de plus en plus haut», a publié le Brésilien sur ses réseaux sociaux. Depuis la première fois qu'il a rencontré Kylian Mbappé en 2019, lors d'un événement à Paris, le triple vainqueur de la Coupe du monde semble l'apprécier énormément.

Kylian, te desejo um feliz aniversário. Torço que sua estrela continue a brilhar e que você voe cada vez mais alto.



//@KMbappe, I wish you a happy birthday. I hope that your star continues to shine and that you fly higher and higher. pic.twitter.com/4Ri4mYWyrT