OL - ASSE : l’arbitre de la rencontre est connu

Le retour du plus grand derby de France aura lieu ce dimanche. En effet, l’OL et l’ASSE seront à nouveau aux prises à 20h45 au Groupama Stadium de Décines. Un rendez-vous qu’attendaient avec impatience les supporters des deux équipes après les deux saisons en Ligue 2 des Verts qui avaient empêché l’existence de ces joutes.

Mais pour assister à un spectacle digne de ce rendez-vous, l’arbitre devra être au rendez-vous. Souvent au cœur des polémiques depuis quelques mois, l’arbitrage se devra d’être parfait et pour officier lors de ce choc, Willy Delajod a été désigné. Pour rappel, l’arbitre de 32 ans était pointé du doigt ce week-end par Will Still. L’entraineur belge avait écopé d’un jaune de sa part lors de la rencontre face au PSG (1-0).