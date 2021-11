Lille : Jonathan David dans le viseur de l'Inter Milan

La suite après cette publicité

Auteur d'un nouveau doublé lors du match nul concédé par le LOSC face à l'AS Monaco (2-2), Jonathan David (21 ans) réalise un début de saison étincelant sur le front de l'attaque lilloise. Actuel meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, l'international canadien (23 sélections, 18 buts) permet aux Dogues de ne pas totalement sombrer. Pointant à une triste douzième place en Ligue 1, les champions de France en titre déçoivent et peuvent, en effet, remercier le réalisme du natif de Brooklyn.

Preuve en est, sur les 18 buts inscrits par le club nordiste en championnat, 10 sont l'œuvre du Canadien. Des performances qui ont de quoi attirer l'œil de plusieurs cylindrées sur la scène européenne. Et selon les dernières informations livrées par Telefoot, l'ancien joueur de La Gantoise serait d'ores et déjà dans le viseur de l'Inter Milan, champion en titre de Serie A, qui voudrait le recruter dès le mercato hivernal. Un intérêt qui peut donc faire trembler Jocelyn Gourvennec et sa direction, tant l'apport de Jonathan David est indiscutable sous le maillot lillois.

Jonathan David à tout prix ?

En effet, si le Canadien de 21 ans, transféré pour 27 millions d'euros du côté du LOSC, avait connu des débuts difficiles lors de son arrivée dans le nord de la France, il tourne depuis à plein régime. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, David a déjà quasiment égalé ce bilan après un tiers d'exercice (10 buts, 1 caviar). Difficile alors d'imaginer le LOSC libérer sa jeune pépite mais au regard des finances du club nordiste, l'idée n'est pas totalement saugrenue. Déjà candidat au départ et très largement convoité, Renato Sanches pourrait donc ne pas être le seul Lillois à plier bagage cet hiver.

S'il y a fort à parier que les dirigeants du club nordiste feront tout pour conserver David, un chèque de 35 millions ou plus de la part des Nerazzurri, actuel leaders et bien placés pour disputer la prochaine Ligue des Champions, serait alors difficilement refusable pour le board des Dogues. Un projet européen qui pourrait également convenir au principal intéressé afin de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Une interrogation persiste tout de même. Sans argent également, l'Inter Milan semble plutôt destiné à ruser pour se renforcer lors des prochaines fenêtres du mercato. Serait-il tout de même prêt à faire une exception pour Jonathan David ? Affaire à suivre...