Brest : Achraf Dari en route pour Al Ahly, troisième offre brestoise pour Montassar Talbi

Comme nous vous le révélions en exclusivité, après deux ans à Brest (24 matches) et un prêt de 6 mois plutôt concluant la saison dernière du côté de Charleroi (9 matches, 3 buts), l’international marocain, Achraf Dari, discutait depuis plusieurs jours avec Al Ahly. Le club égyptien cherchait un défenseur central pour remplacer Mohamed Abdelmonem et un accord verbal avait été rapidement trouvé entre toutes les parties. Et selon nos informations, le natif de Casablanca a été autorisé à s’envoler pour Le Caire où il finalisera son transfert avec Al Ahly.

Effet domino de ce départ, le Stade Brestois va accélérer pour l’arrivée de Montassar Talbi. Comme nous vous le disions hier, l’international tunisien faisait figure de piste privilégiée pour renforcer la défense bretonne. Et avec la vente à venir de Dari, la direction du SB29 va pouvoir rapidement boucler la signature de Talbi. Selon nos informations, le transfert est en très bonne voie et une troisième offre a été faite au FC Lorient et il y a de très grandes chances qu’elle soit acceptée. L’optimisme règne donc pour que le deal soit bouclé dans les prochaines heures.