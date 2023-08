PSG : un club surprise arrive en force sur Marco Verratti

La suite après cette publicité

Où jouera Marco Verratti une fois ce mercato estival terminé ? Difficile de le dire, mais une chose est sûre, ça sera très probablement loin du Parc des Princes. Depuis plusieurs semaines déjà, l’Italien est plus ou moins poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Luis Campos et Luis Enrique lui avaient notamment fait savoir, au cours de cette fameuse réunion dans laquelle était aussi présent Neymar, qu’il n’entrait pas dans les plans du club pour cet exercice 2023/2024.

Depuis, le joueur formé à Pescara a été au coeur de bon nombre de rumeurs. L’Atlético de Madrid a ainsi été présenté comme un sérieux prétendant, mais les Colchoneros n’ont pas donné suite. Puis, l’Arabie saoudite est arrivée en force, et Marco Verratti aurait même déjà un accord avec Al-Ahli. Enfin, dimanche, il a été question d’un intérêt très prononcé d’Al-Arabi au Qatar…

Et voilà qu’un nouveau club s’est manifesté. Selon le Daily Mirror, Manchester United étudie désormais sérieusement la possibilité de passer à l’attaque pour le milieu de terrain transalpin. Les Mancuniens souhaitent renforcer leur entrejeu après plusieurs départs, comme celui de Fred et de Sabitzer, et les Red Devils pourraient ainsi faire une offre d’ici la fin du mercato.

Le média explique que par le passé, le club de Premier League était déjà intéressé par les services de l’Italien, mais n’avait jamais concrétisé cet intérêt par une offre officielle. Notamment parce que José Mourinho avait mis son veto lorsqu’il était sur le banc d’Old Trafford. On rappelle que dans ce dossier, le PSG réclame un montant environnant les 50 millions d’euros. Une somme tout à fait abordable pour l’ogre anglais.