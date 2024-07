La déclaration troublante de Jürgen Klopp sur son avenir !

Jürgen Klopp pense à ne plus jamais entraîner ! Le coach allemand, présent au Congrès international des entraîneurs a fait une déclaration qui secoue les réseaux sociaux. « À partir d’aujourd’hui, c’est fini pour moi en tant qu’entraîneur ! Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête mais cela a été une décision générale. J’ai entraîné les meilleurs clubs du monde. J’ai toujours envie de travailler dans le football et d’aider les gens avec mon expérience et mes contacts. À l’heure actuelle, il n’y a absolument rien en termes d’emplois. Il n’y a pas de club, il n’y a pas de sélection. Je vais continuer de travailler. Je suis trop jeune pour simplement jouer au padel et passer du temps uniquement avec mes petits-enfants. Est-ce que ce sera à nouveau du coaching ? J’exclue cette possibilité pour le moment. Nous verrons dans quelques mois», a déclaré l’Allemand dans la stupeur générale.

L’ancien coach de Liverpool qui a quitté ses fonctions en fin de saison dernière pourrait donc ne plus jamais entraîner. Si l’entraîneur de 57 ans laisse la porte ouverte à un retour potentiel sur un banc, sa déclaration ne laisse cependant que très peu de doutes concernant ses intentions futures. Tout juste nommé ambassadeur à titre honorifique de la fondation du club de Liverpool, l’avenir de Jürgen Klopp pourrait bien s’écrire loin des terrains.