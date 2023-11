OL : Igor Tudor n’est pas intéressé

Décidément, la passerelle entre l’OM et l’OL est très utilisée dernièrement. On pense par exemple à David Friio, ex-directeur sportif de l’OM qui va venir prendre les mêmes fonctions du côté de Lyon. Et cela se ressent dans les pistes évoquées pour succéder à Fabio Grosso, mis à pied ce matin par la direction rhodanienne. Les noms de Jorge Sampaoli et Igor Tudor sont apparus, eux qui se sont suivis à Marseille.

Toutefois, selon nos informations, Igor Tudor n’est pas intéressé par le poste d’entraîneur à l’Olympique Lyonnais. Il cible un retour en Serie A, il avait d’ailleurs été proche de succéder à Rudi Garcia sur le banc de Naples, et son nom est fréquemment cité en Italie, dès qu’un entraîneur est menacé. Comme nous vous l’évoquions ce matin, une partie du vestiaire lyonnais pousse en faveur d’un retour de Bruno Genesio.