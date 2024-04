OL : Mama Baldé commente sa situation

Vendredi, Mama Baldé s’est présenté en conférence de presse à Lyon. L’occasion d’évoquer son cas personnel. « Ma situation était difficile (lors de la première partie de la saison, ndlr). Je me suis accroché au groupe, j’étais tout le temps positif, le groupe m’a beaucoup aidé c’est ce qui m’a permis d’être bien en ce moment (…) Je suis content de la confiance que me donne le coach, c’est important. Mes entrées sont plutôt bonnes dans les matches, ça me permet d’aider l’équipe et c’est ça le plus important. Je travaille tous les jours et si je peux aider l’équipe, 10, 20 minutes c’est déjà bien.» De quoi satisfaire Pierre Sage, qui a eu quelques mots pour son joueur face à la presse.

« Ce qui a été intéressant avec Mama Baldé, c’est qu’il a toujours fait des entrées basées sur la combativité pour maintenir des résultats acquis. Un jour est venu l’opportunité qu’il puisse débuter un match. Il a commencé face à Lorient, un match difficile pour lui et juste avant de sortir, il a marqué. Les belles histoires se jouent parfois dans des timings que l’on ne choisit pas. La meilleure chose pour un joueur en difficulté est de jouer, de réussir des choses. Ce genre de signaux, quand ils reviennent régulièrement, remettent en confiance le joueur. On peut parler d’Ainsley, qui était remplaçant sur la première partie et qui est allé chercher d’autres choses. Notre idée est d’avoir 16/18 joueurs qui soient dans cette dynamique.» De quoi motiver Baldé.