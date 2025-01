Luis Enrique envoie un message aux transférables du PSG

Le PSG lance son année 2025 "à domicile". Le Trophée des Champions a en lieu à Doha au Qatar ce dimanche face à l’AS Monaco (17h30, heure française) au stade 974 utilisé lors de la dernière Coupe du Monde notamment. C’est déjà l’occasion de remporter un premier titre face à une équipe qui lui avait donné du fil à retordre il y a trois semaines à Louis II en Ligue 1 (victoire parisienne 4-2). Peut-être le dernier pour certains au club, qui ont tout de même été convoqués par Luis Enrique. Le coach espagnol a emmené 26 éléments avec lui pour un seul voyage à des milliers de kilomètres de Paris, même ceux attendus pour un départ lors de ce mercato.

La suite après cette publicité

«Si j’ai pris tout le groupe c’est parce que nous allons à Doha et c’est intéressant pour nous. C’est parce que c’est une occasion pour tous de commencer la deuxième partie de saison tous ensemble. Cela signifie que nous sommes plus unis. C’est un match et surtout un trophée spécial pour nous. Parti de ce principe avec le calendrier qui nous attend, c’était important pour nous d’accorder de la confiance à tous les joueurs en espérant que cela se reflétera sur les résultats», explique l’Asturien en conférence de presse, à la veille de la finale. Il laisse même entendre que les Skriniar, Kolo Muani ou encore Asensio font toujours partie de ses plans.

Luis Enrique : «Tout le monde aura sa chance»

«Nous allons avoir beaucoup de matchs, pratiquement tous les trois jours. J’espère voir le potentiel de l’équipe, de chaque joueur. Ce n’est pas seulement 11 joueurs, mais tout le monde aura sa chance. C’est quelque chose qu’on travaille depuis que j’ai rejoint le club. Pour avoir du succès, je suis convaincu que c’est la voie à suivre, c’est mon objectif» assure celui qui est adepte du large turnover. Personne n’est dupe pourtant. Le PSG espère réussir à vendre Randal Kolo Muani et même pour une belle somme si possible. Après Galatasaray, c’est la Premier League qui se renseigne sur Milan Skriniar, tandis que Marco Asensio pourrait prendre la direction de la Serie A.

La suite après cette publicité

Nous vous révélions le 31 décembre une offensive à venir de la Juventus pour l’ancien Madrilène. Si tout ce petit monde est amené à partir, il faudra sans doute rééquiper l’effectif, ce que ne cache pas Luis Enrique au cours de ce point presse. «Le projet du club ne change pas. Nous voulons des signatures de haut niveau. Nous avons une idée claire de notre projet de jeu. Il y a aussi la réalité du mercato. De notre côté, il y a eu un changement de mentalité au niveau de la politique sur le mercato.» Ces derniers temps, des noms ont été cités pour renforcer la ligne d’attaque entre Victor Osimhen et Marcus Rashford mais aucune piste ne semble véritablement sérieuse pour le moment.

Suivez le match PSG - MONACO sur DAZN