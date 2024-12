LdC : Fabio Cannavaro craint le pire pour le Real Madrid

Après deux défaites sur les deux dernières journées de Ligue des Champions, le Real Madrid s’est refait une santé en s’imposant contre l’Atalanta Bergame (2-3), ce mardi. Malgré cette victoire, le club merengue doit faire mieux. Questionné par Tuttosport sur la forme de son ancienne équipe dans cette nouvelle formule de la C1, Fabio Cannavaro estime que la Casa Blanca peut également sortir assez vite de cette compétition. « Le classement des 36 équipes est difficile à comprendre, mais c’est peut-être parce qu’il s’agit de la première édition. Toutes les nouveautés, au début, doivent être analysées. Dans quelques années, nous comprendrons mieux cette formule et nous l’aimerons peut-être beaucoup. Le football change. La Ligue des Champions est dans l’ADN du Real Madrid, et le club a remporté six trophées au cours des dix dernières années, c’est fou. Mais il a aussi connu des saisons où il n’a pas pu dépasser les 8es de finale. Peut-être que cette saison sera l’une d’entre elles. »

Le champion du monde et Ballon d’Or 2006 a aussi été interrogé sur l’adaptation de Kylian Mbappé, dont le rendement est assez contrasté. « Même des gens comme (David) Beckham et (Luis) Figo ont souffert. On voit qu’il aime chercher le ballon, parce qu’il n’est pas un pur avant-centre. Il prend de la place à Bellingham. Un joueur qui, il y a un an, aurait pu décrocher le Ballon d’Or, mais qui aujourd’hui souffre de cette configuration… »