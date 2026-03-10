Bayern Munich : Mathys Tel raconte l’exigence folle de Joshua Kimmich

Invité dans l’émission « Zack en roue libre » sur YouTube, Mathys Tel est revenu sur le joueur qui l’a le plus marqué depuis le début de sa jeune carrière, notamment au Bayern Munich. L’attaquant français, aujourd’hui joueur de Tottenham, a expliqué avoir été particulièrement impressionné par la mentalité et l’exigence de Joshua Kimmich au quotidien. Selon lui, l’international allemand incarne parfaitement l’état d’esprit de compétiteur qui règne dans un club comme le Bayern Munich.

Avec humour, Mathys Tel a raconté une anecdote sur leurs premiers entraînements ensemble. « Celui qui m’a le plus impressionné, c’est Kimmich au Bayern. Dès le premier jour, il m’a mis la pression sur la mentalité à avoir. Il m’a lancé : "fais la passe sérieusement !" Après ça, je peux te dire que je l’ai faite sérieusement », a-t-il raconté en riant. L’attaquant français a même comparé son ex-coéquipier à un soldat tant son exigence est élevée : « Kimmich, c’est militaire. Il a une mentalité de fou. Il m’a énormément inspiré sur cet aspect. »