Bayern Munich : c’est le grand flou !

Depuis le passage de Pep Guardiola sur le banc de touche, aucun entraîneur n’a duré plus de deux saisons au Bayern Munich. Ce n’est pas faute d’avoir eu des entraîneurs de renom, mais les dirigeants du club bavarois ont fait preuve d’une certaine impatience, notamment avec Carlo Ancelotti et Julian Nagelsmann. Et les voilà aujourd’hui confrontés au départ de Thomas Tuchel, que l’on pensait pourtant parti pour un long bail.

Après avoir enchaîné autant d’entraîneur sur les dix dernières années, la tâche de trouver enfin la bonne personne au bon moment s’annonce ardue. Elle incombe à Max Eberl, le nouveau directeur sportif. Qui a accepté de faire le point sur le dossier de l’entraîneur à Sport Bild. « Il y a des noms qui figurent sur une liste. En fin de compte, bien sûr, il y a certaines conditions que l’on pose sans cesse à juste titre : que se passe-t-il si cela prend trop de temps ? Et si ça devient trop cher ? Ou si le candidat ne le souhaite pas ? Nous avons une liste que nous aimerions parcourir en toute tranquillité et avoir des conversations en toute tranquillité. »

Plusieurs noms sur la liste, une surprise pas à exclure

Mais aujourd’hui, qui est capable d’entraîner le Bayern Munich ? « Il y a plus de quatre noms sur la liste, mais pas 40. Il est de notre devoir de réfléchir : des idées insolites figurent également sur la liste. Nous échangeons des idées afin d’en tirer le meilleur contenu possible : nous devons et voulons connaître les gens et leur environnement. Nous voulons donc identifier beaucoup de choses à l’avance et avoir les deux ou trois discussions à la fin », assure Eberl. Un nom s’est vite dégagé, et s’il n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’une priorité, Eberl a bien reconnu que Xabi Alonso présentait un profil intéressant.

L’entraîneur espagnol réalise des merveilles avec le Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga et toujours invaincu cette saison. Mais Xabi Alonso attire aussi l’intérêt de Liverpool, et pourrait également décider de rester au Bayer. Quant à Jürgen Klopp, sa volonté de couper avec le football sera respectée. « Je sais ce que cela signifie lorsque vous faites des déclarations comme Klopp, qui a dit : 'Je n’ai plus d’énergie.' Peu de gens peuvent mieux juger cela que moi, après l’avoir vécu », explique Eberl, qui avait démissionné de son poste de directeur sportif du Borussia Mönchengladbach en janvier 2022 en raison d’un burn-out.

D’autres noms sont cités, comme José Mourinho, qui aurait décidé d’apprendre l’allemand. Mais une surprise pourrait bien surgir du chapeau d’Eberl. « Si je me limitais ainsi en termes de langue, d’âge ou de carrière d’entraîneur, ce serait une erreur. Le foyer est grand puis devient plus petit. Nous voulons un entraîneur qui ne reste pas pour une courte période, mais qui soit là pour du moyen et long terme. Il s’agit d’une constante importante en matière de planification et de stratégie d’équipe. Les fréquents changements d’entraîneur ont récemment été un problème pour le club. » Ce n’était pourtant pas le plan initial quand le Bayern Munich avait nommé Nagelsmann pour 5 ans en 2021.