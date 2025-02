Valère Germain s’offre un nouveau défi au Japon

Nouvelle aventure pour Valère Germain. Et le joueur de 34 ans semble avoir décidé de parcourir le monde pour sa fin de carrière. Après avoir passé une saison et demie du côté de Macarthur, en Australie, l’avant-centre s’est engagé au Japon, plus précisément au Sanfrecce Hiroshima. C’est le club japonais qui a annoncé la nouvelle sur son compte X.

Après Monaco, Nice, Marseille, Montpellier et Macarthur, Germain s’apprête à découvrir le sixième club de sa carrière. Pour rappel, il avait brutalement mis fin à son aventure australienne après avoir critiqué l’arbitrage au sein du championnat.