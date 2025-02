Real Madrid : la réaction géniale de Zidane après un but de Kylian Mbappé

C’est pour ce genre de soirée européennes que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Hier soir, le Français a éparpillé Manchester City à lui tout seul (3-1, 6-3 score cumulé). Un triplé, qui n’a laissé personne indifférent, pas même Zinédine Zidane.

La suite après cette publicité

Présent dans les tribunes du Bernabéu pour assister à la rencontre, la légende tricolore semblait stupéfaite après le deuxième but du Madrilène, qui venait de ridiculiser Gvardiol avant d’ajuster Ederson. Un fan a capturé la réaction de Zizou, et elle a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Mbappé a d’ailleurs lui-même réagi à la séquence après le match : «Zidane a souri pour mon but ? Zizou est une idole pour moi en tant que Français et maintenant en tant que joueur du Real Madrid. Si Zizou sourit pour mon match, je suis l’homme le plus heureux du monde.»