Premier League : West Ham arrache un match nul fou contre Tottenham

On avait quitté Tottenham sur une démonstration 6-1 contre Manchester United. De son côté, West Ham avait régalé contre Leicester en s'imposant 3-0. Ce sont donc deux équipes sur une très bonne dynamique que l'on attendait pour le compte de la 5e journée de Premier League. Et ce choc a livré ses promesses très rapidement. Avec Gareth Bale sur le banc, mais Harry Kane et Heung-min Son sur le terrain, Tottenham s'avançait confiant. Il ne fallait que quelques secondes pour que le premier serve le second. Heung-min Son prenait ensuite le meilleur sur Fabian Balbuena et ouvrait le score (1-0, 1re). On retrouvait les deux hommes quelques minutes plus tard. Le Sud-Coréen servait Harry Kane sur la gauche devant la surface. Le buteur se jouait de Declan Rice et trompait la vigilance de Lukasz Fabianski (2-0, 8e).

Heung-Min Son décalait ensuite sur la gauche Sergio Reguilon qui centrait au second poteau. De la tête, Harry Kane alourdissait le score (3-0, 16e). Un avantage décisif pour Tottenham qui maîtrisait totalement la première période. Au retour des vestiaires, West Ham réagissait sans pour autant parvenir à trouver la faille. En fin de match, José Mourinho lançait Gareth Bale (72e) qui se montrait en jambes pour son grand retour avec les Spurs. Harry Kane trouvait le poteau gauche en fin de match bien trouvé par Heung-min Son (79e). West Ham réussissait néanmoins à réduire le score en fin de match via Fabian Balbuena (3-1, 82e). Mieux, Andriy Yarmolenko lançait sur la droite Vladimir Coufal qui rentrait dans la surface et centrait vers le premier poteau. De la tête, Davinson Sanchez détournait dans ses propres buts (3-2, 85e). Gareth Bale réalisait un double contact en fin de match sur Angelo Ogbonna et frappait à droite du but (90e +1). Finalement, Manuel Lanzini arrachait le match nul en fin de rencontre suite à un coup franc avec une frappe limpide (3-3, 90e +4). Avec ce match nul 3-3, Tottenham se retrouve à la sixième place du classement tandis que West Ham grimpe à la huitième position.

